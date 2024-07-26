Кордоба вернулся в «Краснодар» после Кубка Америки. Он поможет против везучего «Динамо»
28 июля «Краснодар» и махачкалинское «Динамо» встретятся во втором туре чемпионата России. Игра на стадионе «Краснодар» начнется в 20.00 по московскому времени, главный арбитр — Павел Шадыханов. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 19.50 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» Махачкала 28 июля 2024 года
Букмекеры считают «быков» однозначными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.43, вероятность этого результата — примерно 69%. Выигрыш гостей доступен за 8.00 (11%) — это наименее реальный исход встречи. Разделение очков идет за 4.60 (20%).
В первом туре махачкалинцы сдержали другого новичка РПЛ «Химки» (1:1). Рынок еще на одно их непоражение предложен с котировкой 2.92.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают преимущество «Краснодара»:
• 1:0 и 2:0 — за 5.40;
• 1:1 — за 7.60.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.91, ТМ 2.5 — за 1.89.
Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 2.18, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.63.
«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: прогноз и анализ матча РПЛ 28 июля 2024 года
После первого тура команды оказались рядом в турнирной таблице: «Краснодар» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1), «Динамо» — с «Химками» (1:1). «Быки» провели в сезоне уже два матча, но до сих пор ни разу не победили: до стартовой игры чемпионата уступили «Зениту» в Суперкубке России (2:4). При этом можно выделить полузащитника Никиту Кривцова — за два матча оформил 2+1, те же три результативных действия у него было за весь прошлый сезон.
В матче с «Динамо», вероятно, вернется на поле нападающий Джон Кордоба. Колумбиец только в ночь со среды на четверг вернулся в расположение «Краснодара» из сборной, с которой дошел до финала Кубка Америки. Сам форвард оформил на турнире 2+2, а в двух предыдущих сезонах становился лучшим бомбардиром «быков» во всех турнирах (18 и 21 гол соответственно). Отсутствующего Кордобу неплохо заменил Федор Смолов, который летом вернулся в клуб после шести лет отсутствия. В двух матчах у него 1+1.
«В первом тайме мы совершили много простых ошибок, сами себе усложняли жизнь, — оценил игру первого тура тренер «быков» Мурад Мусаев. — «Ахмат» — хорошая команда. Всем сложно играть в Грозном, нужно проявить характер, чтобы увезти отсюда очки. Мы должны играть лучше в отдельных аспектах в обороне и атаке. В целом картинка должна быть содержательнее, с таким количеством брака играть нельзя».
«Динамо» против «Химок» выглядело явно не лучше. Новичок РПЛ с большим трудом увез из Подмосковья одно очко — химчане по ходу первого тайма не реализовали два пенальти, а по итогам первого тура стали лидерами чемпионата по xG: 3,26 балла, но только один забитый мяч. Коллектив из Махачкалы в целом выглядит не самым подготовленным к премьер-лиге: из основного состава на первый тур опыт в элитном дивизионе был только у Эгаша Касинтуры (27 матчей) и Сердера Сердерова (30).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Краснодар» — «Динамо» Махачкала
У хозяев не выйдет на поле 19-летний нападающий Александр Кокшаров — еще весной он серьезно травмировал колено. У «Динамо» нет проблем с составом.
«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: статистика личных встреч
Команды ни разу не встречались в официальных матчах, а единственный очный поединок в истории состоялся только в июне этого года. «Краснодар» в товарищеской игре всухую обыграл махачкалинцев (2:0).
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Динамо» Махачкала
Хозяевам точно по силам несколько раз огорчить соперника. Менее мощные «Химки» настучали против «Динамо» 3,26 балла xG и не забили больше одного мяча только из-за провальной реализации. «Краснодар» с вернувшимся Кордобой и находящимися в хорошей форме Кривцовым и Смоловым выглядит внушающе.
Рекомендуемая ставка: победа «Краснодара» и тотал больше 1.5 мяча за 1.74.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1