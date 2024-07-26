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Кордоба вернулся в «Краснодар» после Кубка Америки. Он поможет против везучего «Динамо»

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» Махачкала 28 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Джон Кордоба («Краснодар»).
Фото Getty Images
Джон — лучший бомбардир «быков» двух последних сезонов.

28 июля «Краснодар» и махачкалинское «Динамо» встретятся во втором туре чемпионата России. Игра на стадионе «Краснодар» начнется в 20.00 по московскому времени, главный арбитр — Павел Шадыханов. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 19.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Динамо Мх

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» Махачкала 28 июля 2024 года

Букмекеры считают «быков» однозначными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.43, вероятность этого результата — примерно 69%. Выигрыш гостей доступен за 8.00 (11%) — это наименее реальный исход встречи. Разделение очков идет за 4.60 (20%).

В первом туре махачкалинцы сдержали другого новичка РПЛ «Химки» (1:1). Рынок еще на одно их непоражение предложен с котировкой 2.92.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают преимущество «Краснодара»:

• 1:0 и 2:0 — за 5.40;

• 1:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.91, ТМ 2.5 — за 1.89.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 2.18, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.63.

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«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: прогноз и анализ матча РПЛ 28 июля 2024 года

После первого тура команды оказались рядом в турнирной таблице: «Краснодар» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1), «Динамо» — с «Химками» (1:1). «Быки» провели в сезоне уже два матча, но до сих пор ни разу не победили: до стартовой игры чемпионата уступили «Зениту» в Суперкубке России (2:4). При этом можно выделить полузащитника Никиту Кривцова — за два матча оформил 2+1, те же три результативных действия у него было за весь прошлый сезон.

В матче с «Динамо», вероятно, вернется на поле нападающий Джон Кордоба. Колумбиец только в ночь со среды на четверг вернулся в расположение «Краснодара» из сборной, с которой дошел до финала Кубка Америки. Сам форвард оформил на турнире 2+2, а в двух предыдущих сезонах становился лучшим бомбардиром «быков» во всех турнирах (18 и 21 гол соответственно). Отсутствующего Кордобу неплохо заменил Федор Смолов, который летом вернулся в клуб после шести лет отсутствия. В двух матчах у него 1+1.

«В первом тайме мы совершили много простых ошибок, сами себе усложняли жизнь, — оценил игру первого тура тренер «быков» Мурад Мусаев. — «Ахмат» — хорошая команда. Всем сложно играть в Грозном, нужно проявить характер, чтобы увезти отсюда очки. Мы должны играть лучше в отдельных аспектах в обороне и атаке. В целом картинка должна быть содержательнее, с таким количеством брака играть нельзя».

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«Динамо» против «Химок» выглядело явно не лучше. Новичок РПЛ с большим трудом увез из Подмосковья одно очко — химчане по ходу первого тайма не реализовали два пенальти, а по итогам первого тура стали лидерами чемпионата по xG: 3,26 балла, но только один забитый мяч. Коллектив из Махачкалы в целом выглядит не самым подготовленным к премьер-лиге: из основного состава на первый тур опыт в элитном дивизионе был только у Эгаша Касинтуры (27 матчей) и Сердера Сердерова (30).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Краснодар» — «Динамо» Махачкала

У хозяев не выйдет на поле 19-летний нападающий Александр Кокшаров — еще весной он серьезно травмировал колено. У «Динамо» нет проблем с составом.

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Команды ни разу не встречались в официальных матчах, а единственный очный поединок в истории состоялся только в июне этого года. «Краснодар» в товарищеской игре всухую обыграл махачкалинцев (2:0).

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Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Динамо» Махачкала

Хозяевам точно по силам несколько раз огорчить соперника. Менее мощные «Химки» настучали против «Динамо» 3,26 балла xG и не забили больше одного мяча только из-за провальной реализации. «Краснодар» с вернувшимся Кордобой и находящимися в хорошей форме Кривцовым и Смоловым выглядит внушающе.

Рекомендуемая ставка: победа «Краснодара» и тотал больше 1.5 мяча за 1.74.

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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
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 1 0 0
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