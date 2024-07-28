«Химки» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 28 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
«Спартак» во втором туре чемпионата России встретится с «Химками», которые после первого игрового дня находятся выше в турнирной таблице. Матч на «Арене Химке» пройдет 28 июля и начнется в 15.00 по московскому времени. Рассудит команды бригада Василия Казарцева. Прямую трансляцию с 14.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
По мнению букмекеров, у гостей больше шансов на победу: поставить на этот исход можно за 1.90, что приблизительно 51% вероятности. Успех подопечных Франка Артиги предложен с котировкой 4.10 (23%), разделение очков идет за меньшие 3.75 (26%).
«Химки» не проиграли «Спартаку» в двух предыдущих домашних матчах. Вероятность того, что они не уступят и в предстоящей встрече, оценена в 1.96.
Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата поединка отражают превосходство гостей:
• 1:1 — за 6.00;
• 1:0 — за 6.60;
• 2:1 — за 7.60.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.91.
Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.80, обратный вариант дан за 2.00.
Комбинированное условие на победу «Спартака» и тотал больше 1.5 мяча доступно с котировкой 2.35.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
6
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
8
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
9
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|0 : 3
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|3 : 1
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|0 : 4
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|0 : 2
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0