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«Химки» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 28 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Химки» — «Спартак» 28 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Спартака».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

«Спартак» во втором туре чемпионата России встретится с «Химками», которые после первого игрового дня находятся выше в турнирной таблице. Матч на «Арене Химке» пройдет 28 июля и начнется в 15.00 по московскому времени. Рассудит команды бригада Василия Казарцева. Прямую трансляцию с 14.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Спартак

По мнению букмекеров, у гостей больше шансов на победу: поставить на этот исход можно за 1.90, что приблизительно 51% вероятности. Успех подопечных Франка Артиги предложен с котировкой 4.10 (23%), разделение очков идет за меньшие 3.75 (26%).

«Химки» не проиграли «Спартаку» в двух предыдущих домашних матчах. Вероятность того, что они не уступят и в предстоящей встрече, оценена в 1.96.

Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата поединка отражают превосходство гостей:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.60;

• 2:1 — за 7.60.

Эсекьель Барко (&laquo;Спартак&raquo;). «Химки» — «Спартак»: дебют Барко скрасит атаку красно-белых

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.91.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.80, обратный вариант дан за 2.00.

Комбинированное условие на победу «Спартака» и тотал больше 1.5 мяча доступно с котировкой 2.35.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
6
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
10
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
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 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
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26.07 18:00
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Пари НН – ЦСКА
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Динамо – Локомотив
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Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
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28.07 15:00
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