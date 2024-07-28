«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: где смотреть матч РПЛ 28 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
«Краснодар» во втором туре чемпионата России примет новичка РПЛ — «Динамо» из Махачкалы. Игра пройдет 28 июля на «Арене Краснодар», начало — в 20.00 по московскому времени. Главный арбитр — Павел Шадыханов. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует за 10 минут до стартового свистка.
Букмекеры отдали предпочтение подопечным Мурада Мусаева: их победа предложена с котировкой 1.43, что приблизительно 69% вероятности. Успех махачкалинцев можно взять за 8.00 (11%) — это наименее реальный исход противостояния. Коэффициент на ничью — 4.60 (20%).
«Динамо» в первом туре сыграло вничью с «Химками» (1:1). Вероятность того, что команда не уступит и в предстоящей встрече, оценена в 2.92.
Три наиболее ожидаемых экспертами исхода поединка отражают превосходство «Краснодара»:
• 1:0 и 2:0 — за 5.40;
• 1:1 — за 7.60.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.90, на ТМ 2.5 дана такая же котировка.
Рынок «обе забьют» дан за 2.15, альтернативный вариант оценен в 1.65.
Комбинированная опция на победу хозяев и тотал больше 2.5 мяча можно взять за привлекательные 2.29.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
6
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
8
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
9
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|0 : 3
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|3 : 1
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|0 : 4
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|0 : 2
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0