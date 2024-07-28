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«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: где смотреть матч РПЛ 28 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Краснодар» — «Динамо» Махачкала 28 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Идар Шумахов («Динамо» Махачкала).
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram

«Краснодар» во втором туре чемпионата России примет новичка РПЛ — «Динамо» из Махачкалы. Игра пройдет 28 июля на «Арене Краснодар», начало — в 20.00 по московскому времени. Главный арбитр — Павел Шадыханов. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует за 10 минут до стартового свистка.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Динамо Мх

Букмекеры отдали предпочтение подопечным Мурада Мусаева: их победа предложена с котировкой 1.43, что приблизительно 69% вероятности. Успех махачкалинцев можно взять за 8.00 (11%) — это наименее реальный исход противостояния. Коэффициент на ничью — 4.60 (20%).

«Динамо» в первом туре сыграло вничью с «Химками» (1:1). Вероятность того, что команда не уступит и в предстоящей встрече, оценена в 2.92.

Три наиболее ожидаемых экспертами исхода поединка отражают превосходство «Краснодара»:

• 1:0 и 2:0 — за 5.40;

• 1:1 — за 7.60.

Эдуард Сперцян (&laquo;Краснодар&raquo;). «Краснодар» — «Динамо» Махачкала: команде Мусаева вновь будет тяжело в обороне

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.90, на ТМ 2.5 дана такая же котировка.

Рынок «обе забьют» дан за 2.15, альтернативный вариант оценен в 1.65.

Комбинированная опция на победу хозяев и тотал больше 2.5 мяча можно взять за привлекательные 2.29.

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Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
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«Химки» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 28 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
6
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
10
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
13
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
 0 : 2
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
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