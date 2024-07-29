Новак Джокович — Рафаэль Надаль: последний танец легенд останется за сербом
29 июля во втором круге олимпийского теннисного турнира сойдутся легенды — Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Матч состоится в Париже на корте имени Филиппа Шатрие и начнется в 14.30 по московскому времени. В прямом эфире в России он показан не будет. В личном противостоянии серб впереди на одну победу — 30 против 29.
Букмекерские компании единогласно считают Новака абсолютным фаворитом предстоящего матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.18, что примерно 85% вероятности исхода. Успех Рафы в то же время котируется за 5.50 (15%).
Тотал больше 20.5 гейма в этом матче предложено взять за 1.87, ТМ 20.5 — за 2.03.
Триумф Надаля с форой (+4.5) гейма идет за 2.07, выигрыш Джоковича с разницей минимум в пять геймов, оценен в 1.85.
Эксперты убеждены, что испанец не возьмет в этой игре даже партию — это условие дано за 2.41. Наиболее популярный вариант — победа Джоковича 2:0 за 1.57.
На то, что в матче будет хотя бы один тай-брейк, котировка — 2.35.
Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Рафаэль Надаль
Надаль до последнего не знал, сыграет ли на Олимпиаде в одиночном разряде, но в итоге решился на этот шаг и после тяжелой победы в первом круге над Фучовичем попал на Джоковича. Серб и испанец проведут между собой 60-й, возможно, заключительный очный матч, так как Рафа все ближе к тому, чтобы вскоре завершить карьеру. Хотя сам он сообщил, что ни о каком последнем танце речи не идет.
В случае победы Надаль сравняется с Новаком по победам в личных встречах, но этого точно не произойдет. Серб сейчас на несколько голов сильнее испанца, который с трудом побеждает даже ребят из конца сотни. На прошлой неделе он чудом победил в Бостаде Навоне и Айдуковича, а затем проиграл Боржешу. В Париже он три сета бился с Фучовичем и физически выхолощен. Так что Джокович должен одержать уверенную победу.
Рекомендуемая ставка: победа Джоковича и ТМ 21.5 гейма за 1.87.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0