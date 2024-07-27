FONBET и «Рубин» продлили сотрудничество на два года
Новый контракт предполагает расширение программы сотрудничества между клубом и букмекером. В очередном сезоне стороны реализуют ряд крупномасштабных проектов в Казани и проведут серию совместных активаций и рекламных кампаний для болельщиков клуба.
Первая большая активация будет посвящена пролонгации контракта и состоится на первой домашней игре «Рубина» против «Зенита». В программе масштабный FonFest c концертом Тоси Чайкиной.
«Уверен, что новый этап сотрудничества с ФК «Рубин» станет ярким и запоминающимся для болельщиков клуба, города и российского футбола, — заявил генеральный директор FONBET Сергей Анохин. — Клуб долгое время был одним из флагманов российского футбола в XXI веке и сейчас возвращается на лидирующие позиции. Вместе мы приложим много усилий, чтобы порадовать болельщиков интересными активациями. В планах также продолжить работу над реализацией социальных и благотворительных инициатив в рамках программы «ДоброFON». Не сомневаюсь, что команда добавит к этому яркую игру и победы в новом сезоне РПЛ и FONBET Кубка России».
«Мы рады продолжить наше сотрудничество с FONBET — лидером букмекерского рынка и одним из самых заметных игроков в беттинг-индустрии, — поделился эмоциями директор АНО ФК «Рубин» Шамил Хуснутдинов. — Это ответственный и стабильный партнер, в чем мы могли убедиться на протяжении нескольких лет нашего сотрудничества. Импонирует, что FONBET активно работает в социальной и благотворительной сфере, а также реализовал много ярких маркетинговых кейсов. Не сомневаемся, что наше сотрудничество будет максимально эффективным».
Среди спонсорских активов FONBET клубы РПЛ и ФНЛ ЦСКА, «Крылья Советов», «Ростов», «Рубин», «Черноморец» и «Акрон».
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
3
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
4
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Роман Евгеньев
Крылья Советов
|1
|0
|0