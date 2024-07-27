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Сегодня, 11:00

FONBET и «Рубин» продлили сотрудничество на два года

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Новый контракт предполагает расширение программы сотрудничества между клубом и букмекером. В очередном сезоне стороны реализуют ряд крупномасштабных проектов в Казани и проведут серию совместных активаций и рекламных кампаний для болельщиков клуба.

Первая большая активация будет посвящена пролонгации контракта и состоится на первой домашней игре «Рубина» против «Зенита». В программе масштабный FonFest c концертом Тоси Чайкиной.

«Уверен, что новый этап сотрудничества с ФК «Рубин» станет ярким и запоминающимся для болельщиков клуба, города и российского футбола, — заявил генеральный директор FONBET Сергей Анохин. — Клуб долгое время был одним из флагманов российского футбола в XXI веке и сейчас возвращается на лидирующие позиции. Вместе мы приложим много усилий, чтобы порадовать болельщиков интересными активациями. В планах также продолжить работу над реализацией социальных и благотворительных инициатив в рамках программы «ДоброFON». Не сомневаюсь, что команда добавит к этому яркую игру и победы в новом сезоне РПЛ и FONBET Кубка России».

«Мы рады продолжить наше сотрудничество с FONBET — лидером букмекерского рынка и одним из самых заметных игроков в беттинг-индустрии, — поделился эмоциями директор АНО ФК «Рубин» Шамил Хуснутдинов. — Это ответственный и стабильный партнер, в чем мы могли убедиться на протяжении нескольких лет нашего сотрудничества. Импонирует, что FONBET активно работает в социальной и благотворительной сфере, а также реализовал много ярких маркетинговых кейсов. Не сомневаемся, что наше сотрудничество будет максимально эффективным».

Среди спонсорских активов FONBET клубы РПЛ и ФНЛ ЦСКА, «Крылья Советов», «Ростов», «Рубин», «Черноморец» и «Акрон».

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
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«Рубин» — «Зенит»: в каждом из двух предыдущих визитов на «Ак Барс Арену» петербуржцы оформили три гола
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Роман Евгеньев

Роман Евгеньев

Крылья Советов

 1 0 0
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