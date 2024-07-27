27 июля «Пари НН» и ЦСКА откроют субботнюю программу второго тура РПЛ. Поединок пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Главный судья Павел Кукуян даст стартовый свисток в 15.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru с 14.50 мск.

По мнению аналитиков, у москвичей больше шансов на три очка: на победу коллектива Марко Николича предложили котировку 1.80, что составляет примерно 37% вероятности. Ничья доступна за 3.60 (31%). Триумф хозяев можно взять за 4.90 (32%).

ЦСКА обыграл нижегородцев в обоих матчах прошлого сезона РПЛ. Считаете, что теперь «Пари НН» наберет очки? Хватайте опцию 1Х за 2.03.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.20, ТМ 2.5 — в 1.70.

«Обе забьют» дали за 2.12, обратный вариант — за 1.75.

В предыдущей домашней встрече с красно-синими команда Саши Илича уступила с разгромным счетом (2:6). Коэффициент на то, что армейцы снова оформят больше двух голов, — 3.35.

При этом наиболее вероятный результат противостояния, по версии экспертов, указывает на победу ЦСКА с минимальным счетом. А два других — на ничью: