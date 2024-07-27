«Пари НН» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 27 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
27 июля «Пари НН» и ЦСКА откроют субботнюю программу второго тура РПЛ. Поединок пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Главный судья Павел Кукуян даст стартовый свисток в 15.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru с 14.50 мск.
По мнению аналитиков, у москвичей больше шансов на три очка: на победу коллектива Марко Николича предложили котировку 1.80, что составляет примерно 37% вероятности. Ничья доступна за 3.60 (31%). Триумф хозяев можно взять за 4.90 (32%).
ЦСКА обыграл нижегородцев в обоих матчах прошлого сезона РПЛ. Считаете, что теперь «Пари НН» наберет очки? Хватайте опцию 1Х за 2.03.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.20, ТМ 2.5 — в 1.70.
«Обе забьют» дали за 2.12, обратный вариант — за 1.75.
В предыдущей домашней встрече с красно-синими команда Саши Илича уступила с разгромным счетом (2:6). Коэффициент на то, что армейцы снова оформят больше двух голов, — 3.35.
При этом наиболее вероятный результат противостояния, по версии экспертов, указывает на победу ЦСКА с минимальным счетом. А два других — на ничью:
- 1:0 — за 6.00;
- 0:0 — за 7.00;
- 1:1 — за 7.50.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
3
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
4
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Роман Евгеньев
Крылья Советов
|1
|0
|0