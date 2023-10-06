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Сегодня, 14:15

ЦСКА — СКА: где смотреть матч КХЛ 6 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ ЦСКА — СКА 6 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Марсель Ибрагимов.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА

6 октября в КХЛ пройдет матч фаворитов «Запада» — ЦСКА против СКА. Встречу примет «ЦСКА Арена», стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция с 18.30 мск будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-сервисе «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали ЦСКА фаворитом поединка. На победу команды Сергея Федорова в основное время выставлен коэффициент 2.26, это приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья идет за 4.00 (22%), успех СКА — за 2.90 (34%).

Питерцы не проиграли ЦСКА в столице всего три из 10 последних матчей. Вариант Х2 предложено взять за 1.63.

Тотал меньше пяти шайб можно оформить за 2.11, ТБ 4.5 — за 1.72.

Если считаете, что счет откроют хозяева, возьмите такой вариант за 1.80. Гостей — за 1.99, отсутствие голов — за 30.0.

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На то, что ЦСКА и СКА забросят минимум по два раза, коэффициент — 1.77. Если этого не произойдет, сыграет 1.93.

Победа команды Федорова с учетом ОТ и буллитов доступна за 1.73, коллектива Ротенберга — за 2.09.

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ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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«Динамо» Минск — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ 6 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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