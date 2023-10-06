6 октября в КХЛ пройдет матч фаворитов «Запада» — ЦСКА против СКА. Встречу примет «ЦСКА Арена», стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция с 18.30 мск будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-сервисе «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали ЦСКА фаворитом поединка. На победу команды Сергея Федорова в основное время выставлен коэффициент 2.26, это приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья идет за 4.00 (22%), успех СКА — за 2.90 (34%).

Питерцы не проиграли ЦСКА в столице всего три из 10 последних матчей. Вариант Х2 предложено взять за 1.63.

Тотал меньше пяти шайб можно оформить за 2.11, ТБ 4.5 — за 1.72.

Если считаете, что счет откроют хозяева, возьмите такой вариант за 1.80. Гостей — за 1.99, отсутствие голов — за 30.0.

На то, что ЦСКА и СКА забросят минимум по два раза, коэффициент — 1.77. Если этого не произойдет, сыграет 1.93.

Победа команды Федорова с учетом ОТ и буллитов доступна за 1.73, коллектива Ротенберга — за 2.09.

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