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Сегодня, 14:15

«Динамо» Минск — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ 6 октября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Локомотив» 6 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Виталий Пинчук («Динамо» Минск).
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram

6 октября минское «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ примет лидера Западной конференции — «Локомотив». Игра пройдет на льду «Минск Арены» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL PRIME, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.20 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: взять победу железнодорожников в основное время можно с коэффициентом 2.13, это примерно 46% вероятности результата. Выигрыш хозяев идет за 3.15 (30%), котировка на ничью — 3.85 (24%).

Успех минчан с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 2.22, ярославцев — за 1.65.

Также доступен широкий выбор ставок на исход с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.32, Ф2(0) — за 1.60;

• Ф1(1) — за 1.49, Ф1(-1) — за 2.57.

Тотал больше 4.5 шайбы оценили в 1.97, ТМ 4.5 — в 1.83.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» Минск — «Локомотив»

Команды входят в топ-9 самых результативных в КХЛ: хозяева за 13 игр забросили уже 40 шайб, гости — 42 за 14 матчей. Также они отличаются более трех раз в среднем за три периода, а в сентябрьской встрече оформили на двоих пять голов («Локо» победил 4:1). Железнодорожники пробили отметку в три точных броска в пяти последних поединках, минчане — в пяти из предыдущих шести.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.97.

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«Металлург» — «Салават Юлаев»: где смотреть матч КХЛ 6 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

ЦСКА — СКА: где смотреть матч КХЛ 6 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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