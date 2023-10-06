«Динамо» Минск — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ 6 октября 2023 года
6 октября минское «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ примет лидера Западной конференции — «Локомотив». Игра пройдет на льду «Минск Арены» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL PRIME, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.20 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: взять победу железнодорожников в основное время можно с коэффициентом 2.13, это примерно 46% вероятности результата. Выигрыш хозяев идет за 3.15 (30%), котировка на ничью — 3.85 (24%).
Успех минчан с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 2.22, ярославцев — за 1.65.
Также доступен широкий выбор ставок на исход с учетом форы:
• Ф1(0) — за 2.32, Ф2(0) — за 1.60;
• Ф1(1) — за 1.49, Ф1(-1) — за 2.57.
Тотал больше 4.5 шайбы оценили в 1.97, ТМ 4.5 — в 1.83.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» Минск — «Локомотив»
Команды входят в топ-9 самых результативных в КХЛ: хозяева за 13 игр забросили уже 40 шайб, гости — 42 за 14 матчей. Также они отличаются более трех раз в среднем за три периода, а в сентябрьской встрече оформили на двоих пять голов («Локо» победил 4:1). Железнодорожники пробили отметку в три точных броска в пяти последних поединках, минчане — в пяти из предыдущих шести.
Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.97.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1