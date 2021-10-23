23 октября в 12-м туре российской премьер-лиги ЦСКА примет «Крылья Советов». Матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19.00. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Коллектив Алексея Березуцкого — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на ЦСКА можно за 1.83 — это около 53% вероятности. Успех «Крыльев» оценивается коэффициентом 4.50 (21%), а ничья идет за 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ЦСКА можно выиграть 1830 рублей в случае победы армейцев.

Ф1(0) идет за 1.36, а Ф2(0) — за 3.30.

Поставить на тотал голов больше 2.5 можно за 2.00, а на ТМ 2.5 — за 1.86.

Шансы хозяев забить больше гола оцениваются коэффициентом 1.92.

Уверены, что «Крылья» сумеют забить два мяча или более? ИТ2Б (1.5) идет за 3.50.

Наиболее вероятный счет матча по мнению аналитиков БЕТСИТИ — 1:0 с коэффициентом 6.40.