Эксперты оценили шансы России в потенциальных стыках с Италией или Португалией

Россия сыграет в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Жеребьевка, которая определит наших соперников, пройдет 26 ноября, но аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уже сейчас оценили шансы команды Карпина в вероятных матчах с двумя топовыми сборными.

В случае прохода первого раунда нашей команде в соперники вполне может достаться чемпион Европы либо Португалия с Криштиану Роналду. На чьем поле пройдет матч — решит жребий. Поэтому эксперты оценили шансы России в каждом из возможных раскладов.

Аналитики БЕТСИТИ считают, что в случае домашней игры с итальянцами победа России будет возможна за коэффициент 6.70 — это примерно 14% вероятности. Ничья в основное время — за 3.90 (24%), а победа Италии расценивается в котировку 1.55 (62%).

Если же нам придется играть в гостях, то коэффициент на победу команды Карпина возрастет до 11.0 — это примерно 9% вероятности. Ничья в основное время в этом случае идет за 5.50 (17%), а победа хозяев оценивается в 1.28 (74%).

В случае если Россия будет играть с Португалией на выезде, то победа хозяев будет расцениваться за коэффициент 1.31 — это примерно 72% вероятности. Ничью можно найти в линии за 5.50 (18%), а успех России доступен в этом случае за 9.30 (10%).

Если наша сборная будет играть с Португалией дома, то коэффициент на победу составит 6.10 — это примерно 14% вероятности. Ничья в основное время — 3.80 (25%), а успех португальцев — 1.60 (61%).