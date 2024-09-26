В прошлом сезоне «Байер» прервал гегемонию мюнхенцев.

В пятом туре бундеслиги встретятся главные фавориты лиги — «Бавария» и прошлогодний чемпион «Байер». Игра пройдет 28 сентября на «Альянц Арене» в Мюнхене, начало запланировано на 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.25 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».

Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Бавария» — «Байер» 28 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.70, что составляет приблизительно 57% вероятности. Выигрыш коллектива Хаби Алонсо предложен с котировкой 4.30 (22%), ничья идет за чуть большие 4.50 (21%).

«Бавария» не обыгрывала «Байер» на протяжении трех матчей: вероятность непоражения гостей в предстоящей встрече оценена в 2.20.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата поединка намекают на превосходство хозяев:

• 2:1 — за 8.00;

• 1:1 — за 8.60;

• 3:1 — за 10.0.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.87, ТМ 3.5 — за 1.93.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.39, обратный вариант дан за 2.80.

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«Бавария» — «Байер»: прогноз и анализ матча бундеслиги 28 сентября 2024 года

Команды занимают первые два места в бундеслиге, только «Бавария», в отличие от соперника, еще не теряла очки. Банда Венсана Компани выжгла четыре победы в четырех турах и продемонстрировала безумную результативность — с учетом всех турниров мюнхенцы отличаются в среднем 4,83 раза за 90 минут. Три последних матча они забрали с общим счетом 20:3. Мюнхенцы выиграли во всех шести поединках во всех турнирах: помимо выноса соперников в чемпионате, удачно стартовали в Кубке Германии (4:0 с «Ульмом») и Лиге чемпионов (9:2 против загребского «Динамо»).

Невероятную результативность демонстрирует Харри Кейн: в шести матчах он уже заколотил 10 мячей, к которым добавил пять голевых передач. Удачно стартовал и самый дорогой летний новичок «Баварии» Майкл Олисе (53 миллиона евро) — с 5+3 является вторым бомбардиром команды и вторым по результативности в принципе. Команда с отрывом отличается больше всех в чемпионате (16).

«Мы «Бавария» и не подстраиваемся под игру соперника. Конечно, нас ждет трудный тест. У Леверкузена все очень хорошо, но мы подойдем к матчу с тем же настроем и самоотдачей. Домашний матч во время Октоберфеста — это здорово», — поделился Кейн перед игрой с «Байером».

Коллектив Хаби Алонсо начал сезон не так убедительно: действующие чемпионы Германии потеряли очки уже во втором туре — уступили «Лейпцигу» (2:3). Перед стартом бундеслиги «Байер» в серии пенальти обыграл «Штутгарт» в Суперкубке Германии, во всех остальных играх «фармацевты» проходили соперников в основное время. Перед «Баварией» команда из Леверкузена не без проблем обыграла «Вольфсбург» — в лучших традициях чемпионского сезона Виктор Бонифасе принес победу (4:3) в компенсированное время. «Фармацевты» немало пропускают (1,57 гола в среднем за 90 минут) и всего дважды за семь игр победили с разницей более одного мяча.

«С одной стороны, я рад победе. С другой, я недоволен нашей игрой, особенно в первом тайме. Вторую половину мы провели лучше. В целом мы показали не лучший футбол. Нужно проанализировать игру и прибавить — впереди два топ-матча», — заключил Алонсо после победы над «Вольфсбургом».

Травмы и дисквалификации перед матчем «Бавария» — «Байер»

У хозяев есть проблемы в защите: травмированы Мануэль Нойер (возможно, будет готов к матчу), а также Хироки Ито, Тарек Бухманн, Саша Боэ и Йосип Станишич.

У гостей нет потерь.

«Бавария» — «Байер»: статистика личных встреч

Леверкузенцы не проигрывали «Баварии» на протяжении трех встреч. Всего команды играли друг с другом 99 раз: в 59 сильнее оказались представители Мюнхена.

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Байер»

Командам по силам подарить яркий матч: тотал больше 3.5 гола зашел в пяти из шести матчей «Баварии» в этом сезоне и в шести из семи заруб «Байера». Команды забивают больше всех в бундеслиге: 4.00 и 3,25 гола за 90 минут соответственно. При этом в трех предыдущих играх мюнхенцы пропустили три мяча, «фармацевты» только в прошлом туре от «Вольфсбурга» получили три.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 1.87.

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