Кейн и Олисе — главные головорезы «Баварии» на старте сезона. В ближайшем туре им предстоит выложиться на максимум
В пятом туре бундеслиги встретятся главные фавориты лиги — «Бавария» и прошлогодний чемпион «Байер». Игра пройдет 28 сентября на «Альянц Арене» в Мюнхене, начало запланировано на 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.25 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».
Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Бавария» — «Байер» 28 сентября 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.70, что составляет приблизительно 57% вероятности. Выигрыш коллектива Хаби Алонсо предложен с котировкой 4.30 (22%), ничья идет за чуть большие 4.50 (21%).
«Бавария» не обыгрывала «Байер» на протяжении трех матчей: вероятность непоражения гостей в предстоящей встрече оценена в 2.20.
Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата поединка намекают на превосходство хозяев:
• 2:1 — за 8.00;
• 1:1 — за 8.60;
• 3:1 — за 10.0.
Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.87, ТМ 3.5 — за 1.93.
Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.39, обратный вариант дан за 2.80.
Почувствуй желанный вкус победы! Хватай фрибет 3000 рублей и включайся в игру вместе с Winline
«Бавария» — «Байер»: прогноз и анализ матча бундеслиги 28 сентября 2024 года
Команды занимают первые два места в бундеслиге, только «Бавария», в отличие от соперника, еще не теряла очки. Банда Венсана Компани выжгла четыре победы в четырех турах и продемонстрировала безумную результативность — с учетом всех турниров мюнхенцы отличаются в среднем 4,83 раза за 90 минут. Три последних матча они забрали с общим счетом 20:3. Мюнхенцы выиграли во всех шести поединках во всех турнирах: помимо выноса соперников в чемпионате, удачно стартовали в Кубке Германии (4:0 с «Ульмом») и Лиге чемпионов (9:2 против загребского «Динамо»).
Невероятную результативность демонстрирует Харри Кейн: в шести матчах он уже заколотил 10 мячей, к которым добавил пять голевых передач. Удачно стартовал и самый дорогой летний новичок «Баварии» Майкл Олисе (53 миллиона евро) — с 5+3 является вторым бомбардиром команды и вторым по результативности в принципе. Команда с отрывом отличается больше всех в чемпионате (16).
«Мы «Бавария» и не подстраиваемся под игру соперника. Конечно, нас ждет трудный тест. У Леверкузена все очень хорошо, но мы подойдем к матчу с тем же настроем и самоотдачей. Домашний матч во время Октоберфеста — это здорово», — поделился Кейн перед игрой с «Байером».
Коллектив Хаби Алонсо начал сезон не так убедительно: действующие чемпионы Германии потеряли очки уже во втором туре — уступили «Лейпцигу» (2:3). Перед стартом бундеслиги «Байер» в серии пенальти обыграл «Штутгарт» в Суперкубке Германии, во всех остальных играх «фармацевты» проходили соперников в основное время. Перед «Баварией» команда из Леверкузена не без проблем обыграла «Вольфсбург» — в лучших традициях чемпионского сезона Виктор Бонифасе принес победу (4:3) в компенсированное время. «Фармацевты» немало пропускают (1,57 гола в среднем за 90 минут) и всего дважды за семь игр победили с разницей более одного мяча.
«С одной стороны, я рад победе. С другой, я недоволен нашей игрой, особенно в первом тайме. Вторую половину мы провели лучше. В целом мы показали не лучший футбол. Нужно проанализировать игру и прибавить — впереди два топ-матча», — заключил Алонсо после победы над «Вольфсбургом».
Травмы и дисквалификации перед матчем «Бавария» — «Байер»
У хозяев есть проблемы в защите: травмированы Мануэль Нойер (возможно, будет готов к матчу), а также Хироки Ито, Тарек Бухманн, Саша Боэ и Йосип Станишич.
У гостей нет потерь.
«Бавария» — «Байер»: статистика личных встреч
Леверкузенцы не проигрывали «Баварии» на протяжении трех встреч. Всего команды играли друг с другом 99 раз: в 59 сильнее оказались представители Мюнхена.
Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Байер»
Командам по силам подарить яркий матч: тотал больше 3.5 гола зашел в пяти из шести матчей «Баварии» в этом сезоне и в шести из семи заруб «Байера». Команды забивают больше всех в бундеслиге: 4.00 и 3,25 гола за 90 минут соответственно. При этом в трех предыдущих играх мюнхенцы пропустили три мяча, «фармацевты» только в прошлом туре от «Вольфсбурга» получили три.
Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 1.87.
Почувствуй желанный вкус победы! Хватай фрибет 3000 рублей и включайся в игру вместе с Winline
18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1