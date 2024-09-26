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Сегодня, 15:05

«Зенит» — безоговорочный фаворит РПЛ, «Спартак» и ЦСКА не входят в топ-3

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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В чемпионате России по футболу сыграна почти треть матчей. Перед 10-м туром при помощи коэффициентов в букмекерской компании FONBET анализируем, кто считается главным претендентом на титул, а чьи шансы на победу уже не так велики.

По мнению экспертов, «Зенит» заберет трофей в седьмой раз подряд. На чемпионство команды Сергея Семака можно поставить с коэффициентом 1.30. В девяти матчах сине-бело-голубые набрали 23 очка: победили в семи встречах, две свели вничью и ни разу не проиграли. Они лидируют по количеству забитых мячей (22) и замыкают таблицу по числу пропущенных (2).

Вильмар Барриос и&nbsp;Эдуард Сперцян (&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;). «Краснодар» и «Зенит» — единственные, кто еще не проигрывал в РПЛ. Теперь они зарубятся за первое место в таблице

Примерно равные шансы на трофей у «Краснодара» и «Локомотива» (15.0 и 16.0). Обе команды отстают от «Зенита» на два очка, при этом «быки» еще не знают поражений в этом сезоне, а железнодорожники уступили дважды. Команда Мусаева располагается выше коллектива Галактионова за счет успеха в очной встрече (3:0).

«Спартак» — лишь четвертый претендент на титул. Его шансы, как и шансы московского «Динамо», оценены в 17.0. У красно-белых на данный момент 16 очков, у бело-голубых — 17. Подтянуться повыше к лидерам команде Станковича мешает большое количество ничейных результатов (так завершились четыре из девяти матчей). При этом она потерпела пока только одно поражение — это третий показатель в лиге. У «Динамо» две неудачи, но они компенсировались пятью победами.

Манфред Угальде (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» не выиграл в двух турах подряд. С таким «Локомотивом» серия рискует продлиться, а отставание от топ-4 — увеличиться

Все еще в гонке, по версии аналитиков, находится ЦСКА. На то, что по итогам сезона армейцы в седьмой раз поднимут кубок, коэффициент 20.0. Правда, Николич и компания отстают от «Зенита» уже на девять баллов, а в недавнем очном матче они уступили действующему чемпиону. Но приезд титулованного Миралема Пьянича вполне может помочь москвичам нейтрализовать гандикап.

Шансы других команд на титул выглядят следующим образом:

  • «Ростов» — 1000;
  • «Рубин» и «Крылья Советов» — 3500;
  • «Динамо» Махачкала — 4000;
  • «Оренбург», «Химки», «Пари НН», «Ахмат» и «Акрон» — 4500;
  • «Факел» — 5000.

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«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 - : -
27.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 - : -
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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