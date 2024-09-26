«Зенит» — безоговорочный фаворит РПЛ, «Спартак» и ЦСКА не входят в топ-3
В чемпионате России по футболу сыграна почти треть матчей. Перед 10-м туром при помощи коэффициентов в букмекерской компании FONBET анализируем, кто считается главным претендентом на титул, а чьи шансы на победу уже не так велики.
По мнению экспертов, «Зенит» заберет трофей в седьмой раз подряд. На чемпионство команды Сергея Семака можно поставить с коэффициентом 1.30. В девяти матчах сине-бело-голубые набрали 23 очка: победили в семи встречах, две свели вничью и ни разу не проиграли. Они лидируют по количеству забитых мячей (22) и замыкают таблицу по числу пропущенных (2).
Примерно равные шансы на трофей у «Краснодара» и «Локомотива» (15.0 и 16.0). Обе команды отстают от «Зенита» на два очка, при этом «быки» еще не знают поражений в этом сезоне, а железнодорожники уступили дважды. Команда Мусаева располагается выше коллектива Галактионова за счет успеха в очной встрече (3:0).
«Спартак» — лишь четвертый претендент на титул. Его шансы, как и шансы московского «Динамо», оценены в 17.0. У красно-белых на данный момент 16 очков, у бело-голубых — 17. Подтянуться повыше к лидерам команде Станковича мешает большое количество ничейных результатов (так завершились четыре из девяти матчей). При этом она потерпела пока только одно поражение — это третий показатель в лиге. У «Динамо» две неудачи, но они компенсировались пятью победами.
Все еще в гонке, по версии аналитиков, находится ЦСКА. На то, что по итогам сезона армейцы в седьмой раз поднимут кубок, коэффициент 20.0. Правда, Николич и компания отстают от «Зенита» уже на девять баллов, а в недавнем очном матче они уступили действующему чемпиону. Но приезд титулованного Миралема Пьянича вполне может помочь москвичам нейтрализовать гандикап.
Шансы других команд на титул выглядят следующим образом:
- «Ростов» — 1000;
- «Рубин» и «Крылья Советов» — 3500;
- «Динамо» Махачкала — 4000;
- «Оренбург», «Химки», «Пари НН», «Ахмат» и «Акрон» — 4500;
- «Факел» — 5000.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1