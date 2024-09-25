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«Краснодар» и «Зенит» — единственные, кто еще не проигрывал в РПЛ. Теперь они зарубятся за первое место в таблице

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит» 28 сентября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Вильмар Барриос и Эдуард Сперцян («Зенит» — «Краснодар»).
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»
«Зенит» — «Краснодар».
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»
1/2
У «быков» есть шанс отомстить за поражение в Суперкубке России.

14 сентября «Зенит» навестит «Краснодар» в 10-м туре РПЛ. Игра стартует в 19.30 мск, место встречи — стадион «Краснодар». Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» начнется в 19.15 мск.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит» 28 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают петербуржцев фаворитами. Победу «Зенита» можно взять с коэффициентом 2.40, вероятность — примерно 46%. Ничья доступна за 3.55 (26%), выигрыш «быков» — за 3.00 (28%).

«Краснодар» уступил сине-бело-голубым на своем поле в трех сезонах РПЛ подряд. Окончание неудачной серии черно-зеленых идет за 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.98, ТМ 2.5 гола — за 1.85. Рынок «обе забьют» предложили за 1.77, обратный вариант — за 1.97.

Самым ожидаемым исходом встречи эксперты назвали ничью со счетом 1:1. Такой результат оценили котировкой 7.00.

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«Краснодар» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 28 сентября 2024 года

Черно-зеленые выдали худшее начало чемпионата в своей истории, но затем разогнались и выиграли в шести турах подряд. Параллельно «быки» добыли две победы в Кубке России. Единственная осечка на этом отрезке случилась в том же турнире — на выезде против ЦСКА (0:2).

Отличную форму набрал Эдуард Сперцян — капитан «Краснодара» забил пять мячей в трех последних турах и ворвался в пятерку лучших бомбардиров РПЛ. Жоао Виктор отметился победными голами в матчах с «Динамо» и «Локо», а Джон Кордоба, кажется, вновь обретает себя после слухов о возможном уходе: в выходные огорчил дублем «Акрон», а до этого довел до разгрома счет в игре с железнодорожниками.

После трех ничьих на старте чемпионата команду Мурада Мусаева упрекали за инертность в атаке и плохую реализацию — теперь южане замыкают пятерку самых результативных клубов лиги. За девять туров они забили 16 мячей — столько же у ЦСКА, а больше лишь у «Динамо» (17) и «Локомотива» с «Зенитом» (по 22). С обороной тоже порядок — пропустили всего пять мячей, надежнее выступили только петербуржцы, ворота которых поразили дважды.

Манфред Угальде (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» не выиграл в двух турах подряд. С таким «Локомотивом» серия рискует продлиться, а отставание от топ-4 — увеличиться

Во второй половине августа «Зенит» забуксовал — три ничьи с «Химками» (1:1), «Спартаком» (0:0) и «Акроном» (1:1) слегка притушили восторги от ураганного старта из семи побед подряд. Но сине-бело-голубые быстро дали понять, что ни о каком кризисе речи не идет — в четырех следующих матчах выиграли с общим счетом 9:1.

Пока лечился Максим Глушенков, главным тащером петербуржцев в атаке стал новичок Лусиано Гонду — забил четыре мяча в трех турах РПЛ. Лучшим ассистентом чемпионата остается Вендел — в выходные бразилец помог отличиться Александру Ерохину и довел число голевых передач до восьми.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Краснодар» — «Зенит»

В лазарете «быков» находится Александр Кокшаров. Сине-бело-голубые потеряли Сергея Волкова из-за разрыва крестообразной связки. Также на больничном находится Родригао — характер повреждения бразильца не раскрывается.

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«Краснодар» — «Зенит»: статистика личных встреч

Соперники начали сезон поединком за Суперкубок России — причем «быки» попали в финал впервые в истории клуба. Дебют получился так себе: уже к перерыву парни Мурада Мусаева горели с крупным счетом, отличились Родригао, Вендел и Максим Глушенков. На 65-й минуте Никита Кривцов сократил отставание, но Глушенков обнулил его старания уже через три минуты. Правда, последнее слово все равно осталось за южанами — забил вернувшийся в «Краснодар» Федор Смолов и не дал «Зениту» победить разгромно.

Прежде команды встречались только в РПЛ: петербуржцы выиграли 16 раз, черно-зеленые — только три. Еще семь матчей завершились вничью.

«Зенит» — «Краснодар».
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Зенит»

Черно-зеленые наконец расцвели в атаке — в трех последних турах забили 10 мячей и замыкают пятерку самых результативных клубов чемпионата. В выходные «быки» сыграют с лидером этого топа — а в случае победы смогут обогнать его и в турнирной таблице. В трех предыдущих поединках из четырех соперники преодолели верх по голам — текущая форма намекает на продолжение тренда.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.98.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
Результаты / календарь
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26 тур
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29 тур
30 тур
27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 - : -
27.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 - : -
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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