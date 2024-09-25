«Краснодар» и «Зенит» — единственные, кто еще не проигрывал в РПЛ. Теперь они зарубятся за первое место в таблице
14 сентября «Зенит» навестит «Краснодар» в 10-м туре РПЛ. Игра стартует в 19.30 мск, место встречи — стадион «Краснодар». Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» начнется в 19.15 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит» 28 сентября 2024 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают петербуржцев фаворитами. Победу «Зенита» можно взять с коэффициентом 2.40, вероятность — примерно 46%. Ничья доступна за 3.55 (26%), выигрыш «быков» — за 3.00 (28%).
«Краснодар» уступил сине-бело-голубым на своем поле в трех сезонах РПЛ подряд. Окончание неудачной серии черно-зеленых идет за 1.60.
Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.98, ТМ 2.5 гола — за 1.85. Рынок «обе забьют» предложили за 1.77, обратный вариант — за 1.97.
Самым ожидаемым исходом встречи эксперты назвали ничью со счетом 1:1. Такой результат оценили котировкой 7.00.
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«Краснодар» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 28 сентября 2024 года
Черно-зеленые выдали худшее начало чемпионата в своей истории, но затем разогнались и выиграли в шести турах подряд. Параллельно «быки» добыли две победы в Кубке России. Единственная осечка на этом отрезке случилась в том же турнире — на выезде против ЦСКА (0:2).
Отличную форму набрал Эдуард Сперцян — капитан «Краснодара» забил пять мячей в трех последних турах и ворвался в пятерку лучших бомбардиров РПЛ. Жоао Виктор отметился победными голами в матчах с «Динамо» и «Локо», а Джон Кордоба, кажется, вновь обретает себя после слухов о возможном уходе: в выходные огорчил дублем «Акрон», а до этого довел до разгрома счет в игре с железнодорожниками.
После трех ничьих на старте чемпионата команду Мурада Мусаева упрекали за инертность в атаке и плохую реализацию — теперь южане замыкают пятерку самых результативных клубов лиги. За девять туров они забили 16 мячей — столько же у ЦСКА, а больше лишь у «Динамо» (17) и «Локомотива» с «Зенитом» (по 22). С обороной тоже порядок — пропустили всего пять мячей, надежнее выступили только петербуржцы, ворота которых поразили дважды.
Во второй половине августа «Зенит» забуксовал — три ничьи с «Химками» (1:1), «Спартаком» (0:0) и «Акроном» (1:1) слегка притушили восторги от ураганного старта из семи побед подряд. Но сине-бело-голубые быстро дали понять, что ни о каком кризисе речи не идет — в четырех следующих матчах выиграли с общим счетом 9:1.
Пока лечился Максим Глушенков, главным тащером петербуржцев в атаке стал новичок Лусиано Гонду — забил четыре мяча в трех турах РПЛ. Лучшим ассистентом чемпионата остается Вендел — в выходные бразилец помог отличиться Александру Ерохину и довел число голевых передач до восьми.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Краснодар» — «Зенит»
В лазарете «быков» находится Александр Кокшаров. Сине-бело-голубые потеряли Сергея Волкова из-за разрыва крестообразной связки. Также на больничном находится Родригао — характер повреждения бразильца не раскрывается.
«Краснодар» — «Зенит»: статистика личных встреч
Соперники начали сезон поединком за Суперкубок России — причем «быки» попали в финал впервые в истории клуба. Дебют получился так себе: уже к перерыву парни Мурада Мусаева горели с крупным счетом, отличились Родригао, Вендел и Максим Глушенков. На 65-й минуте Никита Кривцов сократил отставание, но Глушенков обнулил его старания уже через три минуты. Правда, последнее слово все равно осталось за южанами — забил вернувшийся в «Краснодар» Федор Смолов и не дал «Зениту» победить разгромно.
Прежде команды встречались только в РПЛ: петербуржцы выиграли 16 раз, черно-зеленые — только три. Еще семь матчей завершились вничью.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Зенит»
Черно-зеленые наконец расцвели в атаке — в трех последних турах забили 10 мячей и замыкают пятерку самых результативных клубов чемпионата. В выходные «быки» сыграют с лидером этого топа — а в случае победы смогут обогнать его и в турнирной таблице. В трех предыдущих поединках из четырех соперники преодолели верх по голам — текущая форма намекает на продолжение тренда.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.98.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1