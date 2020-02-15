Японки выиграли командную гонку на ЧМ, россиянки — 4-е
Японки заняли первое место в командной гонке на чемпионате мира на отдельных дистанциях. Вторыми стали голландские спортсменки, а замкнули тройку канадки.
Россиянки Екатерина Шихова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова заняли 4-е место.
Солт-Лейк-Сити (США)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Женщины
Командная гонка
1. Япония (Михо Такаги, Нана Такаги, Айано Сато, Нене Сакаи) — 2.50,766
2. Голландия (Ирен Вюст, Карлейн Ахтеректе, Антуанетта де Йонг, Мелисса Вейфье) — 2.52,656
3. Канада (Ивана Блонден, Изабелла Вайдеманн, Валери Мальте) — 2.53,628
4. Россия (Екатерина Шихова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова) — 2.53,921
5. Польша (Наталья Червонка, Магдалена Чищон, Каролина Босек, Каролина Гашечка) — 2.59,246
6. США (Миа Манганелло, Пэйги Шварцбург, Кими Гетц, Брианна Бококс) — 2.59,796
7. Китай (Ли Дань, Тао Цзя Ин, Чжоу Ян) — 3.01,573