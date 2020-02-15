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Варвара Барышева: «Воронина вписала себя в историю мирового конькобежного спорта»

15 февраля 2020, 23:40
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Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева отметила, что Наталья Воронина вписала себя в историю российского и мирового конькобежного спорта рекордом мира на дистанции 5000 метров на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити.

— Сложно даже передать словами, что мы сейчас чувствуем, все, кто болеет за наш конькобежный спорт, — цитирует «РИА Новости» Барышеву. — Это уникальное достижение для современного российского конькобежного спорта на длинных дистанциях. Наташа сделала что-то невероятное. Невероятный бег, невероятный результат! Она этими секундами вписала себя в историю мирового конькобежного спорта, нашего конькобежного спорта. У Наташи были проблемы со сном перед сезоном и сейчас тоже. Но то, что случилось сейчас, просто не передать словами.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200215/1564831796.html

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