Варвара Барышева: «Воронина вписала себя в историю мирового конькобежного спорта»

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева отметила, что Наталья Воронина вписала себя в историю российского и мирового конькобежного спорта рекордом мира на дистанции 5000 метров на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити.

— Сложно даже передать словами, что мы сейчас чувствуем, все, кто болеет за наш конькобежный спорт, — цитирует «РИА Новости» Барышеву. — Это уникальное достижение для современного российского конькобежного спорта на длинных дистанциях. Наташа сделала что-то невероятное. Невероятный бег, невероятный результат! Она этими секундами вписала себя в историю мирового конькобежного спорта, нашего конькобежного спорта. У Наташи были проблемы со сном перед сезоном и сейчас тоже. Но то, что случилось сейчас, просто не передать словами.