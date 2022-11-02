Скобрев заявил, что хотел бы поучаствовать в турнире против фигуристов

Российский конькобежец, призер Олимпийских игр Иван Скобрев в интервью «СЭ» сказал, что хотел бы поучаствовать в турнире шоу-программ по фигурному катанию, который состоится в марте, но в парном катании.

— В марте состоится турнир, чемпионат России по шоу-программам, где могут участвовать не только фигуристы. Не хотели бы поучаствовать, бросить вызов фигуристам?

— Слышал про этот турнир, да, и я его жду, на самом деле. И даже жду приглашения, если так можно говорить. Почему бы не поучаствовать? Единственное — мне нужно за кого-то держаться. (Смеется.) Независимо от моего умения кататься на фигурных коньках, хотелось бы кататься с кем-то, а не одному. Может, кто-то из чемпионок прошлого согласится, — предположил Скобрев.