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Сегодня, 13:00

Скобрев заявил, что хотел бы поучаствовать в турнире против фигуристов

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Виктория Синицина и Иван Скобрев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский конькобежец, призер Олимпийских игр Иван Скобрев в интервью «СЭ» сказал, что хотел бы поучаствовать в турнире шоу-программ по фигурному катанию, который состоится в марте, но в парном катании.

— В марте состоится турнир, чемпионат России по шоу-программам, где могут участвовать не только фигуристы. Не хотели бы поучаствовать, бросить вызов фигуристам?

— Слышал про этот турнир, да, и я его жду, на самом деле. И даже жду приглашения, если так можно говорить. Почему бы не поучаствовать? Единственное — мне нужно за кого-то держаться. (Смеется.) Независимо от моего умения кататься на фигурных коньках, хотелось бы кататься с кем-то, а не одному. Может, кто-то из чемпионок прошлого согласится, — предположил Скобрев.

Иван Скобрев. «Не осуждаю людей, которые хотят сменить гражданство». Говорит Иван Скобрев

Фигурное катание
Иван Скобрев
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