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Семериков — лучший на дистанции 5000 м в Нагано, Румянцев — третий

12:53
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Российский конькобежец Данила Семериков стал победителем на дистанции 5000 метров на этапе Кубка мира в Нагано. Еще один россиянин Александр Румянцев занял третье место.

Нагано (Япония)

Кубок мира

Мужчины

Стайерский бег

5 000 м

1. Данила Семериков (Россия) — 6.18,605

2. Питер Майкл (Новая Зеландия) — 6.18,691

3. Александр Румянцев (Россия) — 6.19,663

4. Тед Ян Блумен (Канада) — 6.20,029

5. Риосуке Цутия (Япония) — 6.21,630

6. Патрик Беккерт (Германия) — 6.21,794

11. Руслан Захаров (Россия) — 6.25,574

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