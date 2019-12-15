Российский конькобежец Данила Семериков стал победителем на дистанции 5000 метров на этапе Кубка мира в Нагано. Еще один россиянин Александр Румянцев занял третье место.

Нагано (Япония)

Кубок мира

Мужчины

Стайерский бег

5 000 м

1. Данила Семериков (Россия) — 6.18,605

2. Питер Майкл (Новая Зеландия) — 6.18,691

3. Александр Румянцев (Россия) — 6.19,663

4. Тед Ян Блумен (Канада) — 6.20,029

5. Риосуке Цутия (Япония) — 6.21,630

6. Патрик Беккерт (Германия) — 6.21,794

11. Руслан Захаров (Россия) — 6.25,574