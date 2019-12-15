Семериков — лучший на дистанции 5000 м в Нагано, Румянцев — третий
12:53
Российский конькобежец Данила Семериков стал победителем на дистанции 5000 метров на этапе Кубка мира в Нагано. Еще один россиянин Александр Румянцев занял третье место.
Нагано (Япония)
Кубок мира
Мужчины
Стайерский бег
5 000 м
1. Данила Семериков (Россия) — 6.18,605
2. Питер Майкл (Новая Зеландия) — 6.18,691
3. Александр Румянцев (Россия) — 6.19,663
4. Тед Ян Блумен (Канада) — 6.20,029
5. Риосуке Цутия (Япония) — 6.21,630
6. Патрик Беккерт (Германия) — 6.21,794
11. Руслан Захаров (Россия) — 6.25,574
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