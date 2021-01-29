Сборная России выступит под аббревиатурой RSU на конькобежном ЧМ

Сборные команды России по шорт-треку и конькобежному спорту выступят под аббревиатурой RSU на чемпионатах мира в Голландии, информирует РИА Новости.

Чемпионат мира по конькобежному спорту пройдет в Херенвене 11-14 февраля. Чемпионат мира по шорт-треку состоится в Дордрехте 5-7 марта. На чемпионатах мира, согласно решению Спортивного арбитражного суда, сборная России не может выступать под своим флагом и гимном.

Эмблема RSU также будет нанесена на флаг, под которым будут выступать сборные России.