Сабликова побила рекорд на дистанции 3000 метров, который продержался 13 лет

Чешская конькобежка Мартина Сабликова на чемпионате мира по классическому многоборью выиграла дистанцию 3000 метров с результатом 3 минуты 53,31 секунды. Он побила мировой рекорд канадки Синди Классн (3.53,34), который был установлен в 2006 году.

Сабликова занимате второе место по итогу двух из четырех дистанций чемпионата мира. Она набрала 78,205 балла. Лидирует японка Миха Такаги (77,246), третьей идет голландка Антуанетт де Йонг (78,228).

Коньки

Калгари (Канада)

Чемпионат мира в классическом многоборье

Женщины

3 000 м

1. Мартина Сабликова (Чехия) - 3.53,31

2. Антуанетта де Йонг (Голландия) - 3.58,25

3. Изабелла Вайдеманн (Канада) - 3.58,51

4. Карлейн Ахтеректе (Голландия) - 3.58,70

5. Наталья Воронина (Россия) - 3.59,48

6. Ирен Вюст (Голландия) - 3.59,79

13. Евгения Лаленкова (Россия) - 4.05,06

21. Елизавета Казелина (Россия) - 4.12,08