Российские конькобежки — вторые в командной гонке на ЧЕ в Голландии
16:39
Женская сборная России завоевала серебро в командной гонке на чемпионате Европы по конькобежному спорту в Херенвене, Голландия. Они показали результат 2 минуты 59,04 секунды.
В составе команды выступали Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Евгения Лаленкова.
Золото завоевала сборная Голландии (2.57,97), бронзу — команда Белоруссии (3.05,47).
Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы на отдельных дистанциях
Женщины
Командная гонка
1. Голландия — 2.57,97
2. Россия (Екатерина Шихова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова) — 2.59,04
3. Белоруссия — 3.05,47
4. Польша — 3.05,62
5. Бельгия — 3.17,99
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...