Женская сборная России завоевала серебро в командной гонке на чемпионате Европы по конькобежному спорту в Херенвене, Голландия. Они показали результат 2 минуты 59,04 секунды.

В составе команды выступали Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Евгения Лаленкова.

Золото завоевала сборная Голландии (2.57,97), бронзу — команда Белоруссии (3.05,47).

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Женщины

Командная гонка

1. Голландия — 2.57,97

2. Россия (Екатерина Шихова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова) — 2.59,04

3. Белоруссия — 3.05,47

4. Польша — 3.05,62

5. Бельгия — 3.17,99