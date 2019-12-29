Кулижников, Юсков и Фаткулина вошли в состав сборной России на чемпионат Европы

Сборная России определилась с составом, который выступит на чемпионате Европы в Голландии. Турнир пройдет с 10 по 12 января, сообщает ТАСС.

Мужчины: Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев, Денис Юсков, Сергей Трофимов, Даниил Беляев, Данила Семериков, Александр Румянцев и Руслан Захаров.

Женщины: Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Екатерина Шихова, Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина, Наталья Воронина и Елена Сохрякова.