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Кулижников, Юсков и Фаткулина вошли в состав сборной России на чемпионат Европы

16:40
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Сборная России определилась с составом, который выступит на чемпионате Европы в Голландии. Турнир пройдет с 10 по 12 января, сообщает ТАСС.

Мужчины: Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев, Денис Юсков, Сергей Трофимов, Даниил Беляев, Данила Семериков, Александр Румянцев и Руслан Захаров.

Женщины: Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Екатерина Шихова, Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина, Наталья Воронина и Елена Сохрякова.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7443953

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