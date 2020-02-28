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Кулижников — третий в забеге на 500 метров на ЧМ

20:43

Россиянин Павел Кулижников стал третьим в первом забеге на 500 метров на чемпионате мира в спринтерском многоборье.

Лучшее время показал канадец Лоран Дюбрей. Вторым стал японец Тацуя Синхама.

Хамар (Норвегия)

Чемпионат мира в спринтерском многоборье

Мужчины

500 м

1-й забег

1. Лоран Дюбрей (Канада) — 34,55

2. Тацуя Синхама (Япония) — 34,58

3. Павел Кулижников (Россия) — 34,60

4. Руслан Мурашов (Россия) — 34,65

5. Ча Мин Кю (Корея) — 34,71
6. Виктор Муштаков (Россия) — 34,83

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