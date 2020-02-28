Кулижников — третий в забеге на 500 метров на ЧМ
20:43
Россиянин Павел Кулижников стал третьим в первом забеге на 500 метров на чемпионате мира в спринтерском многоборье.
Лучшее время показал канадец Лоран Дюбрей. Вторым стал японец Тацуя Синхама.
Хамар (Норвегия)
Чемпионат мира в спринтерском многоборье
Мужчины
500 м
1-й забег
1. Лоран Дюбрей (Канада) — 34,55
2. Тацуя Синхама (Япония) — 34,58
3. Павел Кулижников (Россия) — 34,60
4. Руслан Мурашов (Россия) — 34,65
5. Ча Мин Кю (Корея) — 34,71
6. Виктор Муштаков (Россия) — 34,83