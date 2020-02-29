Казелина стала третьей на дистанции 500 м на ЧМ в классическом многоборье
14:19
Польская конькобежка Каролина Босек стала первой на дистанции 500 метров на чемпионате мира в классическом многоборье в Хамаре. Россиянка Елизавета Казелина заняла третье место.
Хамар (Норвегия)
Чемпионат мира в классическом многоборье
Женщины
500 м
1. Каролина Босек (Польша) — 38,76
2. Нана Такаги (Япония) — 38,86
3. Елизавета Казелина (Россия) — 38,86
4. Ирен Вюст (Голландия) — 38,96
5. Айано Сато (Япония) — 38,99
6. Мелисса Вейфье (Голландия) — 39,15
9. Евгения Лаленкова (Россия) — 39,29
15. Наталья Воронина (Россия) — 40,21