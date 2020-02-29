Казелина стала третьей на дистанции 500 м на ЧМ в классическом многоборье

Польская конькобежка Каролина Босек стала первой на дистанции 500 метров на чемпионате мира в классическом многоборье в Хамаре. Россиянка Елизавета Казелина заняла третье место.

Хамар (Норвегия)

Чемпионат мира в классическом многоборье

Женщины

500 м

1. Каролина Босек (Польша) — 38,76

2. Нана Такаги (Япония) — 38,86

3. Елизавета Казелина (Россия) — 38,86

4. Ирен Вюст (Голландия) — 38,96

5. Айано Сато (Япония) — 38,99

6. Мелисса Вейфье (Голландия) — 39,15

9. Евгения Лаленкова (Россия) — 39,29

15. Наталья Воронина (Россия) — 40,21