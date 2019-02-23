Голикова стала третьей на дистанции 500 метров на ЧМ в спринтерском многоборье

Российская конькобежка Ангелина Голикова завоевала бронзовые медали в забеге на 500 метров на чемпионате мира в спринтерском многоборье в голландском Херенвене.

Победу одержала японка Нао Кодаира, она пробежала дистанцию за 37,27 секунды. На 0,04 секунды от нее отстала австрийская конькобежка Ванесса Херцог. Голикова пришла к финишу третьей с результатом 37,49 секунды.

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Херенвен (Голландия)

Чемпионат мира в спринтерском многоборье

Женщины

500 м

1-й забег

1. Нао Кодаира (Япония) - 37,27

2. Ванесса Херцог (Австрия) - 37,31

3. Ангелина Голикова (Россия) - 37,49

4. Михо Такаги (Япония) - 37,62

5. Бриттани Боу (США) - 37,89

6. Ольга Фаткулина (Россия) - 37,99

7. Дарья Качанова (Россия) - 38,00