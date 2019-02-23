Голикова стала третьей на дистанции 500 метров на ЧМ в спринтерском многоборье

Российская конькобежка Ангелина Голикова завоевала бронзовые медали в забеге на 500 метров на чемпионате мира в спринтерском многоборье в голландском Херенвене.
Победу одержала японка Нао Кодаира, она пробежала дистанцию за 37,27 секунды. На 0,04 секунды от нее отстала австрийская конькобежка Ванесса Херцог. Голикова пришла к финишу третьей с результатом 37,49 секунды.
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Херенвен (Голландия)
Чемпионат мира в спринтерском многоборье
Женщины
500 м
1-й забег
1. Нао Кодаира (Япония) - 37,27
2. Ванесса Херцог (Австрия) - 37,31
3. Ангелина Голикова (Россия) - 37,49
4. Михо Такаги (Япония) - 37,62
5. Бриттани Боу (США) - 37,89
6. Ольга Фаткулина (Россия) - 37,99
7. Дарья Качанова (Россия) - 38,00
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