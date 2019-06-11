08:06 | Сноуборд

"Сила выше нас заставляет чувствовать себя ничем". Заварзина - про ситуацию с Виком Уайлдом

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22 февраля. Сочи. Вик Уайлд во время церемонии вручения.Уайлд может вернуться в США. Россия близка к тому, чтобы потерять лучшего сноубордиста в истории

Жена двукратного олимпийского чемпиона Вика Уайлда Алена Заварзина прокомментировала ситуацию с ее супругом. Спортсмен, получивший несколько лет назад российское гражданство, может вернуться в США, так как не получил допуска на соревнования.

- Остается только смотреть на происходящее. На то, как теперь Вик проходит то, через что пришлось пройти мне, - написала Заварзина в Инстаграме. - На то как сила, выше нас, вновь и вновь гнет свою линию по всем фронтам, заставляя тебя чувствовать себя ничем. Денек сегодня так себе.

 

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