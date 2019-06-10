Павел Колобков: "Чтобы Уайлд продолжил выступать за Россию, он должен принести справку"

Министр спорта Павел Колобков прокомментировал возможный отъезд из России сноубордиста Вика Уайлда. Русский американец не получил допуск от Федерального медико-биологического агентства, не получает из-за этого зарплату и готов продолжить карьеру с сборной США.

– Ситуация очень простая, – заявил министр. – Я знаю, что Вика мы взяли на работу, с ним готов подписаться один из регионов. Контракт уже лежит на столе. Для того чтобы участвовать в соревнованиях, нужно получить допуск. Любому спортсмену, будь то Уайлд или Овечкин. Мы заинтересованы, чтобы спортсмены были здоровы, прошли углубленное медицинское обследование, получили разрешение на участие. Как только Уайлд пройдет обследование в ФМБА, либо принесет справку с обследования в Австрии о том, что он здоров и готов участвовать в соревнованиях – у него были определенные моменты со здоровьем – мы сделаем все, чтобы он выступал за Россию. Мы в этом заинтересованы. Все зависит от Вика. В ближайшее время я с ним встречусь, все обсужу.

– Он эту справку не приносил?

– Насколько я знаю, еще нет. Если такая справка о допуске к соревнованиям будет, пусть из Австрии – то пожалуйста. Если он не доверяет ФМБА. Тем более что финансировалось это обследование из государственных источников. Все в его руках. Мы заинтересованы в том, чтобы он выступал и приносил медали России. В чем, я уверен, заинтересован и он сам, и команда. (Дмитрий Кузнецов)