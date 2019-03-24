18:52 | Сноуборд

Австрийцы победили в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Германии, россияне - 4-е и 5-е

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Австрийская команда в составе Даниэлы Ульбинг и Бенжамина Карла завоевала золото в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду в немецком Винтерберге. Вторыми стали швейцарцы (Патриция Куммер и Дарио Кавицель), третьми - немцы (Зелина Йорг и Штефан Баумайстер).

Россияне Елизавета Салихова и Вик Уайлд стали четвертыми, а Наталья Соболева и Андрей Соболев - пятыми. 

Сноуборд

Винтерберг (Германия)

Кубок мира

Параллельный слалом

Командные соревнования

1. Австрия-1 (Даниэла Ульбинг, Бенжамин Карл)

2. Швейцария-1 (Патриция Куммер, Дарио Кавицель)

3. Германия-2 (Зелина Йорг, Штефан Баумайстер)

4. Россия-5 (Елизавета Салихова, Вик Уайлд) 

5. Россия-1 (Наталья Соболева, Андрей Соболев) 

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