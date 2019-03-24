Австрийцы победили в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Германии, россияне - 4-е и 5-е

Австрийская команда в составе Даниэлы Ульбинг и Бенжамина Карла завоевала золото в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду в немецком Винтерберге. Вторыми стали швейцарцы (Патриция Куммер и Дарио Кавицель), третьми - немцы (Зелина Йорг и Штефан Баумайстер).
Россияне Елизавета Салихова и Вик Уайлд стали четвертыми, а Наталья Соболева и Андрей Соболев - пятыми.
Сноуборд
Винтерберг (Германия)
Кубок мира
Параллельный слалом
Командные соревнования
1. Австрия-1 (Даниэла Ульбинг, Бенжамин Карл)
2. Швейцария-1 (Патриция Куммер, Дарио Кавицель)
3. Германия-2 (Зелина Йорг, Штефан Баумайстер)
4. Россия-5 (Елизавета Салихова, Вик Уайлд)
5. Россия-1 (Наталья Соболева, Андрей Соболев)
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