Попадалась на ЭПО, но засудила борцов с допингом. Уникальная история финской биатлонистки

Кайса Варис могла стать звездой лыжных гонок и биатлона, но вместо этого вошла в историю благодаря очень спорной победе в зале суда.

Варис — звездная лыжница, прямая соперница поколения наших звезд во главе с Юлией Чепаловой. Она застала на лыжне Лазутину и Резцову и сражалась против знаменитой итальянки Стефании Бельмондо. На Олимпийских играх-2002 в Солт-Лейке Варис стала четвертой. И это было лучиком надежды для финских лыж, которые только что пережили грандиозный скандал на домашнем чемпионате мира. Тогда крах финской сборной был сравним с кризисом, который переживает российский спорт прямо сейчас.

Кайса как последняя надежда

В 2001-м на домашнем чемпионате мира положительные тесты на запрещенные препараты сдала целая бригада финских звезд. Доходило до того, что гонщики сами отказывались от стартов, чтобы не проходить тестирование. Тем не менее тогда попалась чуть ни не вся команда: от Мики Мюллюлы до лидера женской сборной Вирпи Куйтунен. Финские лыжи были полностью разгромлены.

Обойтись без дисквалификации из лидеров удалось практически только Варис, хотя двое из ее подруг по эстафете были дисквалифицированы. Кайсу многие подозревали, но все ее пробы были чисты. И тогда это казалось подтверждением, что даже в самом темном царстве может быть лучик света.

Но ненадолго. Уже в 2003-м на чемпионате мира в Валь-ди-Фиемме Варис не допустили до старта из-за повышенного гемоглобина. Это косвенный признак употребления ЭПО, но тогда за это не дисквалифицировали, а просто отстраняли на пять дней до повторного теста. Он оказался в норме, Варис выступила в оставшихся гонках, но вскоре в ее пробах обнаружили ЭПО. И это уже была однозначная дисквалификация.

Кайса вернулась спустя два года. И теоретически даже успевала отобраться на Олимпийские игры 2006 года в Турин. Но местная федерация сделала все возможное, чтобы опальной лыжницы в команде не было. И тогда Кайса поняла, что нужно кардинально что-то менять. И изменила вид спорта.

Кайса Варис. Фото Александр Вильф, —

Наглость или наивность?

Переход Варис в биатлон был шоком. На тот момент там еще не было звездных лыжниц вроде Дениз Херманн или Стины Нильссон, и уровень Варис был сопоставим разве что с Анфисой Резцовой из советского прошлого. Вопрос был только в том, получится ли у Кайсы стрелять.

Очень быстро стало очевидно, что Варис как биатлонистка немногим хуже Кайсы-лыжницы. Буквально в декабре Кайса попала в состав финской сборной, а в январе 2008-го уже выиграла свой первый этап Кубка мира. Причем в спринте в Рупольдинге она не допустила ни одного промаха, опередив, кстати, нашу Светлану Слепцову и Хелену Юнссон (будущую Экхольм) из Швеции.

Это уже была серьезная заявка на мировое доминирование. Всего за несколько месяцев Варис сделала рывок с 70-х мест до подиума. Даже ее тезка и соотечественница Макарайнен оставалась в тени. И пусть в гонке преследования Кайса настреляла пять промахов и предсказуемо провалилась, это не меняло главного. В Финляндии появилась еще одна топ-биатлонистка. Вот только ненадолго: уже в конце месяца выяснилось, что в допинг-пробе Варис, взятой накануне той самой победной гонки, обнаружен ЭПО.

Спортивный мир пребывал в изумлении. Попасться вот так быстро и именно на том препарате, который чуть не стоил тебе карьеры в лыжах, — это было верхом либо наивности, либо наглости. Варис отрицала любое применение допинга и потребовала вскрытия пробы B. Она, как и ожидалось, подтвердила присутствие ЭПО. Варис пожизненно дисквалифицировали. Она пошла в суд, и вот тут-то и началось самое интересное.

Спортивный арбитражный суд спустя год вынес решение, согласно которому с Кайсы снимались любые санкции и она снова могла выступать! Вовсе не потому, что CAS оправдал спортсменку и был уверен в ее невиновности. Но доказательств, чтобы завершить ее карьеру, тоже не хватило.

2004 год. Аппарат, анализирующий пробы на наличие эритропоэтина. Фото Юрий Широкогоров

Процедурные неточности

Выяснилось, что Международный союз биатлонистов провел всю процедуру анализа допинг-проб с грубыми нарушениями. Так, Варис и ее представителям не дали возможности присутствовать на вскрытии пробы B, хотя они имели на это право. Поэтому результаты вскрытия пробы признали недействительными — хотя там и был в реальности обнаружен рекомбинантный ЭПО. А по результатам одной пробы спортсмена дисквалифицировать нельзя, вот и получилось, что Варис вроде как невиновна.

Это дело вошло в историю как самый яркий пример победы адвокатов спортсмена. Несмотря на то, что в виновности Варис, особенно с учетом ее биографии, было мало сомнений, стороне защиты удалось зацепиться за процедурные неточности и победить. Собственно, именно это дело дало надежду всем спортсменам, которые впоследствии попадались на допинге. Как бы очевидны ни были обстоятельства и какой бы препарат ни обнаружили в твоем организме, всегда есть шанс проскочить, имея грамотных адвокатов.

Так что современное поколение спортивных юристов тоже должно быть благодарны Варис, что они не остаются без работы. Сама же финка попыталась продолжить карьеру и выступала на внутренних соревнованиях. Но без особого успеха, очевидно понимая, что чиновники сделают все возможное, чтобы в сборной ее не было. Как ни странно, получилось так, что свою главную победу выдающаяся спортсменка одержала в зале судебных заседаний.