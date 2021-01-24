«Дерево» пишем, серебро в уме. Ослабленная Россия стала четвертой в женской эстафете

Последнюю эстафету перед чемпионатом мира ожидаемо забрали норвежки. Тереза оформила вторую победу за два дня.

Лыжные гонки. Кубок мира (Лахти)

Женщины. Эстафета 4х5 км

1. Норвегия (Тириль Венг, Тереза Йохауг, Хелена Фоссесхольм, Хейди Венг) — 49.34,4

2. Швеция (Шарлотта Калла, Эмма Рибум, Ловиса Мудиг, Эбба Андерссон) — отставание 42,9

3. Финляндия-1 (Йоанна Матинтало, Кертту Нисканен, Лаура Мононен, Криста Пярмякоски) — 59,5

4. Россия-1 (Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Мария Истомина) — 1.30,7...

8. Россия-2 (Наталья Мекрюкова, Лилия Васильева, Екатерина Смирнова, Алия Иксанова) — 4.01,9

Сегодня наконец состоялась первая полноценная командная гонка в этом сезоне — эстафета должна была пройти еще в Лиллехаммере, но норвежцы закрыли дверь, как Холунд перед Большуновым во вчерашнем скиатлоне, и соревновались на национальном уровне. Эстафета в Лахти проходит за месяц до чемпионата мира, и сложно ее не рассматривать как репетицию — хотя не у всех команд были оптимальные составы. В частности, у России — Юлия Ступак приболела, Татьяна Сорина пропускает этап из-за травмы. Норвежки же приехали с Терезой Йохауг, злые и голодные после пропущенных международных стартов. После скиатлонов их форма вызывала тревогу — закрывшись на национальные гонки, они ничуть не растеряли кондиций.

С самого старта в отрыв ушли пять команд — Норвегия, Финляндия, Швеция, Россия и США. Российская сборная поставила единственного лидера в начало, на классический этап, — Непряева бежала второй отрезок, вслед за Яной Кирпиченко. Наталья впоследствии призналась в эфире «Матч ТВ», что ей не нравится свое самочувствие, и сослалась, в частности, на сложную погоду. Погода в Финляндии действительно суровая — туман, тяжелый снег. Как объяснила Анна Нечаевская, условия сильно повлияли на выбор структуры для лыж. Смазчикам приходилось выбирать — лыжи хорошо катят либо в подъем, либо на спуске.

Первый этап лидеры завершили толпой, но примерно на восьмом километре эстафеты норвежки и хозяйки трассы финки решили бросить остальных в местных лесах и уходить вперед. Казалось, отрыв удастся сделать хотя бы локальным, но процесс быстро вышел из-под контроля — Йохауг ко второй передаче эстафеты привезла Наталье Непряевой 27,6 секунды.

На последних этапах за первую российскую команду выступали Анна Нечаевская и Мария Истомина, которые занимают 32-е и 85-е места в Кубке мира. У Анны получилось неплохо — она удержалась в группе лидеров. От финок наши отставали на 20 секунд, рядом была малоизвестная шведка Мудиг. Но бороться с Эббой Андерссон и Кристой Пярмякоски на последнем этапе Истомина, конечно, не могла.

В итоге Норвегия одержала победу с разницей в минуту. Хейди Венг победно взвизгнула перед пересечением финишной черты, ее соотечественницы поклонились друг другу и отдали «пятеры» ногами. Андерссон без проблем объехала Пярмякоски, которая после финиша сразу легла в снег. Истомина докатила на четвертом месте, но показывала, что хочет бороться, и даже финишировала в разножке. Вторая российская команда стала восьмой — хотя, скажем честно, многие из тех, кто сегодня бежал в России-1, в иной ситуации выступали бы именно за вторую сборную.

Следующая эстафета — уже на чемпионате мира в Оберстдорфе, и там нашим потребуется оптимальный состав. Сегодняшняя гонка показала, что на серебро мы вполне способны — но, чтобы бодаться с норвежками, выходящими на пик формы, нужно какое-то чудо.