«Дерево» пишем, серебро в уме. Ослабленная Россия стала четвертой в женской эстафете
Лыжные гонки. Кубок мира (Лахти)
Женщины. Эстафета 4х5 км
1. Норвегия (Тириль Венг, Тереза Йохауг, Хелена Фоссесхольм, Хейди Венг) — 49.34,4
2. Швеция (Шарлотта Калла, Эмма Рибум, Ловиса Мудиг, Эбба Андерссон) — отставание 42,9
3. Финляндия-1 (Йоанна Матинтало, Кертту Нисканен, Лаура Мононен, Криста Пярмякоски) — 59,5
4. Россия-1 (Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Мария Истомина) — 1.30,7...
8. Россия-2 (Наталья Мекрюкова, Лилия Васильева, Екатерина Смирнова, Алия Иксанова) — 4.01,9
Сегодня наконец состоялась первая полноценная командная гонка в этом сезоне — эстафета должна была пройти еще в Лиллехаммере, но норвежцы закрыли дверь, как Холунд перед Большуновым во вчерашнем скиатлоне, и соревновались на национальном уровне. Эстафета в Лахти проходит за месяц до чемпионата мира, и сложно ее не рассматривать как репетицию — хотя не у всех команд были оптимальные составы. В частности, у России — Юлия Ступак приболела, Татьяна Сорина пропускает этап из-за травмы. Норвежки же приехали с Терезой Йохауг, злые и голодные после пропущенных международных стартов. После скиатлонов их форма вызывала тревогу — закрывшись на национальные гонки, они ничуть не растеряли кондиций.
С самого старта в отрыв ушли пять команд — Норвегия, Финляндия, Швеция, Россия и США. Российская сборная поставила единственного лидера в начало, на классический этап, — Непряева бежала второй отрезок, вслед за Яной Кирпиченко. Наталья впоследствии призналась в эфире «Матч ТВ», что ей не нравится свое самочувствие, и сослалась, в частности, на сложную погоду. Погода в Финляндии действительно суровая — туман, тяжелый снег. Как объяснила Анна Нечаевская, условия сильно повлияли на выбор структуры для лыж. Смазчикам приходилось выбирать — лыжи хорошо катят либо в подъем, либо на спуске.
Первый этап лидеры завершили толпой, но примерно на восьмом километре эстафеты норвежки и хозяйки трассы финки решили бросить остальных в местных лесах и уходить вперед. Казалось, отрыв удастся сделать хотя бы локальным, но процесс быстро вышел из-под контроля — Йохауг ко второй передаче эстафеты привезла Наталье Непряевой 27,6 секунды.
На последних этапах за первую российскую команду выступали Анна Нечаевская и Мария Истомина, которые занимают 32-е и 85-е места в Кубке мира. У Анны получилось неплохо — она удержалась в группе лидеров. От финок наши отставали на 20 секунд, рядом была малоизвестная шведка Мудиг. Но бороться с Эббой Андерссон и Кристой Пярмякоски на последнем этапе Истомина, конечно, не могла.
В итоге Норвегия одержала победу с разницей в минуту. Хейди Венг победно взвизгнула перед пересечением финишной черты, ее соотечественницы поклонились друг другу и отдали «пятеры» ногами. Андерссон без проблем объехала Пярмякоски, которая после финиша сразу легла в снег. Истомина докатила на четвертом месте, но показывала, что хочет бороться, и даже финишировала в разножке. Вторая российская команда стала восьмой — хотя, скажем честно, многие из тех, кто сегодня бежал в России-1, в иной ситуации выступали бы именно за вторую сборную.
Следующая эстафета — уже на чемпионате мира в Оберстдорфе, и там нашим потребуется оптимальный состав. Сегодняшняя гонка показала, что на серебро мы вполне способны — но, чтобы бодаться с норвежками, выходящими на пик формы, нужно какое-то чудо.
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