Вяльбе: «Предлагали FIS начать Кубок мира с нового года»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением о старте Кубка мира. Первый этап пройдет в финской Руке с 27 по 29 ноября.

— Мы предлагали FIS начать Кубок мира после католического Рождества или с нового года, — приводит слова Вяльбе ТАСС. — Если же говорить о том, что будет, если в команде будет выявлен случай заражения коронавирусом, то все будет зависеть от местного здравоохранения, от законов страны.

Меня абсолютно не устраивает вариант, который был у горнолыжников. Там был случай, что приехала команда, у ее сервисеров тест показал наличие инфекции, который на следующий день не подтвердился, но спортсменов не допустили до старта и еще заставили десять дней просидеть в гостинице, не давая тренироваться.