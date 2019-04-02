Вяльбе хочет запретить российским лыжникам пользоваться соцсетями во время крупных турниров

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер сборной России Елена Вяльбе рассказала об идее запретить российским лыжникам пользоваться социальными сетями во время крупных турниров.

– Нам надо ввести такое же правило, как в сборной Швеции, когда во время крупных турниров членам сборной запрещено общаться в соцсетях. Это нормальное явление, я не вижу в этом временном ограничении ничего страшного, – цитируют "Известия" Вяльбе.

Есть дни, когда надо сосредоточиться только на работе и отключиться от всего. У нас были спортсмены, которые злоупотребляли соцсетями на чемпионате мира в Зеефельде: постили красивые фотографии, рекламу. На мой взгляд, это совершенно неправильно.

Я не видела, чтобы во время ЧМ-2019 наши спортсмены оставляли какие-то негативные высказывания или отвечали на провокации в социальных сетях. Лучше не читать никакие комментарии, чтобы спать спокойно и не думать о всяких глупостях. Те, кто так и сделал, здорово выступили в Зеефельде.

​На чемпионате мира в австрийском Зеефельде сборная России завоевала 8 медалей: 5 серебряных и 3 бронзовых.

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