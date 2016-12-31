Устюгов опережает Пеллегрино на 8,2 секунды после первого дня "Тур де Ски"

Сергей Устюгов, победивший в спринте на первом этапе "Тур де Ски", возглавляет общий зачет многодневки, опережая пришедшего вторым итальянца Федерико Пеллегрино на 8,2 секунды. Россиянин с четырехсекундным преимуществом выиграл квалификацию, а затем получил минутный бонус, заняв первое место в финальной стадии.

На третьем месте в общем зачете находится норвежец Финн Хаген Крог, отстающий на 13,8 секунды, действующий победитель турнира Мартин Йонсруд Сундбю уступает Устюгову 17 секунд. Еще один россиянин Андрей Ларьков занимает восьмое место, проигрывая соотечественнику 28,9 секунды. (Кирилл БУРДАКОВ)