Устюгов обвинил Клебо в умышленной атаке

Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что норвежец Йоханнес Клебо умышленно подрезал его во время полуфинала спринта на чемпионате мира в австрийском Зефельде. 26-летний россиянин занял 5-е место в этом забеге и не отобрался в финал. После финиша Устюгов атаковал соперника.

– Бежали, бежали и прибежали. Клебо выиграл, но последнее время спринты так не бегаются, – сказал Устюгов в эфире канала "Матч ТВ". – Никто не хотел уходить первым на спуск, а я ушел. Надо было не пропускать с правой стороны.

Думаю, Клебо это сделал умышленно. У меня нервы сдали на финише. Если бы шел кто-то другой, не подрезали бы так. Мне дали желтую карточку: может быть, за то, что мы потолкались на финише.

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