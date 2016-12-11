18:08 11 декабря | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Сергей Устюгов выиграл спринт в Давосе

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Россиянин Сергей Устюгов выиграл спринт на этапе Кубка мира в Давосе, показав результат 2 минуты 24,65. Николай Петухов стал четвертым, уступив норвежцам Финну Крогу и Синнре Скару. Глеб Ретивых выбыл в полуфинале, Антон Гафаров – в четвертьфинале. Для Устюгова это первая победа в сезоне.

Давос (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Спринт (С)

1. УСТЮГОВ (Россия) – 2.24,65

2. Крог (Норвегия) – отставание 0,59

3. Скар (Норвегия) – 3,29

4. ПЕТУХОВ (Россия) – 3,47

5. Э. Иверсен (Норвегия) – 5,52

6. Шанава (Франция) – 11,48

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skiing/worldcup/2016-2017/events/1846_32_0/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Айртон

Устюгов не бежал 30 км накануне.)) Плюс не все лучшие бежали спринт.)) Вот и слагаемые победы Устюгова.))

10:21

Bache Gabrielsen

Серега красавец. Мощно прошел, шансов никому не оставил.

22:43 11 декабря

Jaroslav-13 - McLaren - the best

Да,в квале Серёга напугал и удивил! Я бы ему дал за этот этап приз ’Лакки лузер года"С 29 номером и десятой секунды от вылета выиграть!!!С победой!С входом в десятку кубка мира и со вторым местом в зачёте спринта!

21:17 11 декабря

torpedon_

Смотрел , вместо женской биталонной эстафеты. Устюгов всех рвал , начиная с четвертьфинала просто практически на "одной ноге" , как в лучшие годы Нортуга в спринте и при этом , не могу понять , как он квалифицировался с 29!! результатом ?) ... ПРОСТО КРАСАВЧИК !

18:27 11 декабря

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