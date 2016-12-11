Сергей Устюгов выиграл спринт в Давосе

Россиянин Сергей Устюгов выиграл спринт на этапе Кубка мира в Давосе, показав результат 2 минуты 24,65. Николай Петухов стал четвертым, уступив норвежцам Финну Крогу и Синнре Скару. Глеб Ретивых выбыл в полуфинале, Антон Гафаров – в четвертьфинале. Для Устюгова это первая победа в сезоне.
Давос (Швейцария)
Кубок мира
Мужчины
Спринт (С)
1. УСТЮГОВ (Россия) – 2.24,65
2. Крог (Норвегия) – отставание 0,59
3. Скар (Норвегия) – 3,29
4. ПЕТУХОВ (Россия) – 3,47
5. Э. Иверсен (Норвегия) – 5,52
6. Шанава (Франция) – 11,48
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skiing/worldcup/2016-2017/events/1846_32_0/
Айртон
Устюгов не бежал 30 км накануне.)) Плюс не все лучшие бежали спринт.)) Вот и слагаемые победы Устюгова.))
10:21
Bache Gabrielsen
Серега красавец. Мощно прошел, шансов никому не оставил.
22:43 11 декабря
Jaroslav-13 - McLaren - the best
Да,в квале Серёга напугал и удивил! Я бы ему дал за этот этап приз ’Лакки лузер года"С 29 номером и десятой секунды от вылета выиграть!!!С победой!С входом в десятку кубка мира и со вторым местом в зачёте спринта!
21:17 11 декабря
torpedon_
Смотрел , вместо женской биталонной эстафеты. Устюгов всех рвал , начиная с четвертьфинала просто практически на "одной ноге" , как в лучшие годы Нортуга в спринте и при этом , не могу понять , как он квалифицировался с 29!! результатом ?) ... ПРОСТО КРАСАВЧИК !
18:27 11 декабря