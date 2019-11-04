Российский лыжник, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов рассказал, насколько травма спины повлияла на его подготовку к сезону.

— Насколько травма спины помешала вашей подготовке к сезону?

— Это был такой хороший щелчок по носу. После прошлого сезона я сделал кучу обследований, неделю лежал в больнице. Сделал МРТ, сдал все анализы, разобрался с проблемами с ногами... Казалось, окончательно убедился, что с организмом все в порядке и можно пахать. И вдруг новая проблема. Откуда, я же выполнял все рекомендации врачей?! После этого спазма я, если честно, чуть сбавил обороты. Личный тренер сказал: какой смысл фигачить на тренировках на сто пятьдесят процентов, если потом что-то случается — и ты неделю лежишь пластом. Лучше работать процентов на 90, зато быть здоровым и выполнить весь план.

— Зная ваш максимализм, такой расклад вас вряд ли устраивает?

— Конечно, нет. Если я буду работать только на 90 процентов, как я покажу тот результат, который хочу? Я и так, если брать пульсовой график, недобираю. Но если говорить открыто, организм уже не справляется с нагрузками, как раньше. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Сергея Устюгова — здесь.