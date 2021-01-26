Резцова: «Мы выступали под Олимпийским флагом. Ничего зазорного не было»

Прославленная лыжница и биатлонистка Анфиса Резцова не видит ничего страшного в выступлении под олимпийским флагом. В 1992 году на Играх в Альбервиле под флагом Олимпиады выступала Объединенная команда спортсменов бывшего СССР. Резцова на той Олимпиаде взяла две золотые и одну бронзовую медаль в биатлоне.

«В 1992 году мы выступали на Олимпийских играх и не обращали внимания на флаг, тем более что его пять колец символизируют объединение пяти континентов и их спортсменов, — приводит слова Резцовой RT. — Ничего зазорного не было. Тем не менее мы побеждали, и это было главным».

CAS в декабре вынес запрет российским спортсменам выступать под своим флагом и гимном на крупных турнирах в течение двух лет. На Играх в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022-м россияне, скорее всего, будут участвовать снова под олимпийским флагом, как и в Пхенчхане-2018.

«Раз такая ситуация случилась, то нам под любым флагом и гимном главное — это победы России и чтобы команда была сплоченной и не имела разногласий», — добавила Резцова.