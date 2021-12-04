Большунов объяснил неудачу в разделке плохими лыжами

Действующий обладатель Большого хрустального глобуса Александр Большунов неудачно выступил в гонке с раздельным стартом на 15 км. Россиянин занял 14 место. Спортсмен объяснил это проблемами с инвентарем.

— Проехал первые два подъема и стало понятно: лыжи работают не так, — объяснил Большунов. — Два круга продержался, старался идти с лидерами, но блин... Сегодня были не те лыжи, на которых можно выиграть. С каждым кругом становилось хуже. На спусках видел по следам снега, что начинаю толкаться раньше, чем ребята, которые ехали передо мной.

— Со спринтом та же проблема?

— Нет, там все было нормально. Финн немного помешал, я потерял позицию и не смог пробиться дальше. К лыжам никаких вопросов.

Большунов уступил победителю гонки Симену Крюгеру 44,3 секунды.