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Норвежка Фалла выиграла первую гонку Кубка мира-2019/20, Непряева выбыла в полуфинале

16:01
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Норвежка Майкен Фалла стала победительницей спринта классикой на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Второй стала Йонна Сундлинг из Швеции, третьей — представительница США Сейди Бьорнсен.

Россиянка Наталья Непряева не смогла пробиться в финал, заняв четвертое место в полуфинальном забеге.

Рука (Финляндия)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальный спринт

Спринт (К)

1. Майкен Фалла (Норвегия) — 3.07,09

2. Юнна Сундлинг (Швеция) — отставание 2,33

3. Сейди Бьорнсен (США) — 2,77

4. Ане Стенсет (Норвегия) — 2,78

5. Стина Нильссон (Швеция) — 7,00

6. Тириль Венг (Норвегия) — 17,61

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