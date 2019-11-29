Норвежка Фалла выиграла первую гонку Кубка мира-2019/20, Непряева выбыла в полуфинале
16:01
Норвежка Майкен Фалла стала победительницей спринта классикой на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Второй стала Йонна Сундлинг из Швеции, третьей — представительница США Сейди Бьорнсен.
Россиянка Наталья Непряева не смогла пробиться в финал, заняв четвертое место в полуфинальном забеге.
Рука (Финляндия)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальный спринт
Спринт (К)
1. Майкен Фалла (Норвегия) — 3.07,09
2. Юнна Сундлинг (Швеция) — отставание 2,33
3. Сейди Бьорнсен (США) — 2,77
4. Ане Стенсет (Норвегия) — 2,78
5. Стина Нильссон (Швеция) — 7,00
6. Тириль Венг (Норвегия) — 17,61
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