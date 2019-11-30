На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия) завершились соревнования мужчин на дистанции 15 километров классическим стилем.

Победу одержал финн Иво Нисканен. Вторым стал норвежец Йоханнес Клебо. На третьей позиции норвежец Эмиль Иверсен.

Лучший среди россиян Александр Большунов стал пятым. Шестое место занял Андрей Ларьков. В десятку лучших также вошли Сергей Устюгов (девятое место) и Иван Якимушкин (десятая позиция).

Рука (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Дистанционные соревнования

Индивидуальная гонка, 15 км (К)

1. Иво Нисканен (Финляндия) — 35,17.0

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 13,0

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 14,9

4. Дидрик Тонсет (Норвегия) — 33,1

5. Александр Большунов (Россия) — 43,8

6. Андрей Ларьков (Россия) — 45,4

9. Сергей Устюгов (Россия) — 57,2

10. Иван Якимушкин (Россия) — 1.06,2

20. Илья Порошкин (Россия) — 1.29,2

23. Артем Мальцев (Россия) — 1.42,4

24. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.47,0

44. Илья Семиков (Россия) — 2.28,2

53. Глеб Ретивых (Россия) — 2.50,2