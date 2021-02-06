Непряева и Сорина вошли в состав сборной России на ЧМ по лыжным гонкам

Лыжницы Наталья Непряева и Татьяна Сорина вошли в состав сборной России на чемпионат мира.

«Наталья продолжает тренироваться по мере возможностей, бережет руку. Все остальные тренировки выполняет без ограничений. Вчера первый день каталась на лыжах, делала маховые упражнения и ничего ей не мешало. Сегодня ей положили лангетку. Теперь нужно время, специалисты говорят, что до 20 февраля восстановление будет идти. Кости должны срастись, потом она начнет делать остальные упражнения с палкой. Она в составе сборной России на чемпионат мира, в зависимости от состояния будет приниматься решение, в каких гонках она сможет стартовать», — сказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко РИА Новости.

В январе лидер сборной России Непряева во время гонки на этапе Кубка мира в шведском Фалуне сломала пальцы руки. Ранее из-за разрыва связок ноги из строя выбыла Сорина.

«Восстановление Татьяны идет успешно. Она уже катается в ботинках, не хромает. Думаю, через пару дней она начнет полноценно готовиться. Она тоже в составе», — добавил тренер.

Чемпионат мира пройдет в немецком Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.