Максим Вылегжанин о гонке на 15 км: "Не могу сказать, что удовлетворен"

Российский лыжник Максим Вылегжанин прокомментировал итоги классической гонки на 15 км с раздельным стартом, в которой российский ветеран занял лишь 33-е место.

- Значит, это ваша последняя гонка на чемпионатах мира в карьере. Ваши ощущения?

- Не сказать, что удовлетворен. Настраивался на гонку, но не получилось. Немного расстроен. Даже не немного. Значит, такая форма, раз не держу скорость лидеров.

- С организаторами этапа в Осло как-то договаривались по поводу вашей последней гонки?

- Нет, не договаривался.

- То есть, просто выступите, а потом отметите внутри команды?

- Да.

- Как вы отнеслись к тому, что вам дали выступить в гонке, хотя изначально говорили, что может и не хватить места?

- Знаете, летом был отбор, который я прошел и не сомневался, что дадут выступить.

- Сильно ли расстроило, что не получилось пробежать в скиатлоне?

- Не расстроило. Сколько гонок уже пробежал на Кубке мира, зная свое состояние, понимаю, что не идет пока. Тем более, сегодняшняя гонка на 15 км показала, что не могу справиться со скоростями.

- То, что вы пропустили прошлый ЧМ, добавило злости перед сегодняшней гонкой?

- Конечно, это добавляло эмоций, хотелось все доказать. Видимо, они были не настолько сильными.

- Можно ли было получить личную квоту на скиатлон, учитывая, что до этого вас незаслуженно отлучали от лыж?

- Писали письма по этому поводу в федерацию, но там ответили, что чемпионат мира уже прошел, и квотой воспользоваться невозможно. (Владимир Иванов)

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