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Сегодня, 15:30

Лыжник Исламшин опроверг информацию о том, что он передал мошенникам более 1 миллиона рублей

Сергей Ярошенко
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Российский лыжник Платон Исламшин опроверг информацию о том, что передал мошенникам больше миллиона рублей.

«Это фейк», — приводит слова Исламшина ТАСС.

Ранее сообщалось, что спортсмен перевел мошенникам 1,2 млн рублей двумя траншами.

Неизвестные, представившиеся важными фигурами в Федерации лыжных гонок рассказали, что проводится проверка на выявление иноагентов и что с ним вскоре свяжется сотрудник ФСБ. Человек, назвавшийся сотрудником спецслужб, сообщил Исламшину, что от его имени были переведены деньги на счет одной из запрещенных в России организаций. Чтобы обезопасить себя, биатлонисту предложили перевести все средства, находящиеся на его счетах.

В этом сезоне лучшим результатом 19-летнего Исламшина в Кубке России было 16-е место в спринте на этапе в Кирово-Чепецке.

Источник: ТАСС
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