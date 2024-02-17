Большунов: «Спартакиада прошла на одном дыхании, все поставленные задачи были выполнены»

Российский лыжник Александр Большунов подвел итоги своего выступления на Всероссийской спартакиаде 2024.

27-летний Большунов на этом турнире одержал 5 побед. Он выиграл спринт, скиатлон, гонку с раздельным стартом, командный спринт и масс-старт.

— Довольны тем, как завершилась Спартакиада?

— Да, Спартакиада прошла, можно сказать, на одном дыхании, все поставленные задачи были выполнены.

— Некоторые лыжники возмутились решению бежать в такой мороз. У вас такого не было?

— Нет, я готовился и понимал, что придется бежать 50 километров, а там — как пойдет.

— Не думали, что дистанция может быть сокращена, как в Пекине?

— Погода была достаточно экстремальная, но, когда я вышел на разминку, понял, что в целом нормально, не так уж и холодно.

— Насколько были уверены в своем финише?

— Не то, что уверен. Просто знаю, что могу.

— Вы после гонки сказали, что не хотели делать протяжек, потому что было холодно.

— Да, никто не хочет. А я что? Один что ли должен делать эти протяжки? Я бегаю весь сезон. Мне нужны силы на следующих гонках.

— Как лыжи работали? Не хотел на одной паре пробежать?

— Нет. Если есть вариант, чтобы поменять более свежую пару, то конечно надо менять. Тем более здесь немного теряется времени. Была доведена информация. Пять раз переспрашивал: «Точно один раз меняем?» Они уже смеются: «Да, один» — «Точно?» — «Да, один». Просто был случай, когда был не в курсе, что решили два раза поменять. Здесь нужно быть аккуратным.

— У кого последним спросили?

— У Устюгова. (Смеется.)

— В одной гонке не удалось только медаль завоевать. Савелий Коростелев сказал, что будем отыгрываться на чемпионате России.

— По времени я выиграл. Поэтому все нормально.