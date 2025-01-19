Ардашев стал победителем скиатлона на Кубке России, Большунов упал в конце гонки
Лыжник Сергей Ардашев выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России в Казани.
26-летний спортсмен финишировал за 44 минуты 46,9 секунды.
Вторым стал Савелий Коростелев, отставший от лидера на 0,1 секунды. Тройку призеров замкнул Илья Семиков (+0,2).
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов был в группе лидеров к концу гонки, но упал на повороте за километр до финиша и приехал 23-м.
Кубок России по лыжным гонкам-2024/25
5-й этап. Казань
Мужчины. Скиатлон (10 км+10 км)
1. Сергей Ардашев — 44.46,9
2. Савелий Коростелев — +0,1
3. Илья Семиков — +0,2
4. Иван Горбунов — +1,5
5. Артем Мальцев — +1,5
6. Сергей Волков — +1,7
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