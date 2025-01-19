Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 13:41

Ардашев стал победителем скиатлона на Кубке России, Большунов упал в конце гонки

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Лыжник Сергей Ардашев выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России в Казани.

26-летний спортсмен финишировал за 44 минуты 46,9 секунды.

Вторым стал Савелий Коростелев, отставший от лидера на 0,1 секунды. Тройку призеров замкнул Илья Семиков (+0,2).

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов был в группе лидеров к концу гонки, но упал на повороте за километр до финиша и приехал 23-м.

Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

5-й этап. Казань

Мужчины. Скиатлон (10 км+10 км)

1. Сергей Ардашев — 44.46,9

2. Савелий Коростелев — +0,1

3. Илья Семиков — +0,2

4. Иван Горбунов — +1,5

5. Артем Мальцев — +1,5

6. Сергей Волков — +1,7

Александр Большунов
Сергей Ардашев
Читайте также
«Зенит» готовит новый супертрансфер. Кто такой Луис Энрике
Йоханнес Бе объявил о завершении карьеры по окончании сезона
В НПЦ «Ушкуйник» хотят сделать дрон «Князь Вандал» полностью российским
Оскорблял Макрона и предсказал бой с Махачевым. Кто подерется с Исламом вместо Царукяна
В Сургуте два подростка погибли при пожаре в садовом товариществе
В Госдуме заявили о готовности бюджета РФ к дополнительной индексации пенсий
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дарья Непряева победила в скиатлоне на пятом этапе Кубка России

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости