Дарья Непряева победила в скиатлоне на пятом этапе Кубка России
Российская лыжница Дарья Непряева одержала победу в скиатлоне на пятом этапе Кубка России в Казани.
Спортсменка преодолела 20 км за 51 минуту 6,1 секунды.
Второй в гонке стала Анастасия Кулешова, отставшая от Непряевой на 0,3 секунды. Третье место заняла Арина Каличева (+0,9).
19 января также пройдет мужской скиатлон. Начало — в 12.50 по московскому времени.
Кубок России по лыжным гонкам-2024/25
5-й этап. Казань
Женщины. Скиатлон (10 км+10 км)
1. Дарья Непряева — 51 минута 06,1 секунды
2. Анастасия Кулешова +0,3
3. Арина Каличева +0,9
4. Екатерина Никитина +1,0
5. Елизавета Пантрина +3,1
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