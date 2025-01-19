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Сегодня, 12:42

Дарья Непряева победила в скиатлоне на пятом этапе Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская лыжница Дарья Непряева одержала победу в скиатлоне на пятом этапе Кубка России в Казани.

Спортсменка преодолела 20 км за 51 минуту 6,1 секунды.

Второй в гонке стала Анастасия Кулешова, отставшая от Непряевой на 0,3 секунды. Третье место заняла Арина Каличева (+0,9).

19 января также пройдет мужской скиатлон. Начало — в 12.50 по московскому времени.

Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

5-й этап. Казань

Женщины. Скиатлон (10 км+10 км)

1. Дарья Непряева — 51 минута 06,1 секунды

2. Анастасия Кулешова +0,3

3. Арина Каличева +0,9

4. Екатерина Никитина +1,0

5. Елизавета Пантрина +3,1

Сборная России по лыжным гонкам
Анастасия Кулешова
Дарья Непряева
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