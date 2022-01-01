Крянин рассказал, за счет чего Непряевой удалось победить в спринте на «Тур де Ски»

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин прокомментировал победу Натальи Непряевой в классическом спринте на втором этапе «Тур де Ски».

«Наталья Непряева настраивалась на классический спринт и, как следствие, показала максимальный результат. Она, сэкономив силы, прошла квалификацию, четвертьфинал и полуфинал. Непряева правильно и грамотно разложила силы — как раз это и помогло ей победить. Тактически сделала все здорово. Можно лишь поздравить, что смогла реализовать задуманное.

Это победа придаст уверенности, что она двигается в правильном направлении. Теперь Непряева будет более спокойно и уверенно выходить на старты», — сказал Крянин «Чемпионату».