Клебо выступит на этапах Кубка мира в Финляндии и Швеции

Лидер сборной Норвегии Йоханнес Клебо выступит на этапах Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) и Фалуне (Швеция), сообщает NRK со ссылкой на тренера спринтерской группы сборной Арильда Монсена.

В Лахти главной задачей Клебо станет отбор на чемпионат мира в скиатлоне, в Фалуне — победа в спринте.

Напомним, что сборные команды Норвегии, Швеции и Финляндии ранее объявили о снятии с этапов Кубка мира в декабре из-за опасности заражения коронавирусом. Также сборная Норвегии приняла решение пропустить многодневку «Тур де Ски» по аналогичной причине

Этап Кубка мира в Лахти пройдет с 23 по 24 января, в Фалуне — с 29 по 31 января.