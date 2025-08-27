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Лыжные гонки

27 августа 2025, 15:43

ФЛГР рассмотрела инцидент с нападением на юного спортсмена

Павел Лопатко

Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) рассмотрел инцидент, который случился 24 августа в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что председатель Федерации лыжных гонок Воронежской области Алексей Мананков напал на несовершеннолетнего спортсмена.

«Федерация лыжных гонок России подтверждает свою принципиальную позицию: в спорте недопустимы любые формы насилия — как физического, так и эмоционального. Это является базовым правилом спортивного движения и важным условием сохранения репутации лыжных гонок», — говорится в пресс-релизе.

В ФЛГР, изучив документы, видео и пояснения, отметили, что подобные проявления являются недопустимыми. В федерации рекомендовали Мананкову обратиться в компетентные органы для правовой оценки ситуации. При этом организация готова поделиться с правоохранителями всеми материалами.

«ФЛГР считает вопрос рассмотренным на своем уровне и не будет давать дополнительных комментариев по данному инциденту», — заключили в федерации.

24 августа об инциденте сообщил Telegram-канал «Mash на спорте». Отмечалось, что между Мананковым и юным спортсменом возникла словесная перепалка в заведении «Хлебник», которая переросла в небольшую потасовку.

Источник: Федерация лыжных гонок России
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