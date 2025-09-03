Лыжи
Олимпиада Кубок мира Чемпионат мира Кубок России Чемпионат России
Новости
Уведомления
Главная
Лыжные гонки

3 сентября 2025, 15:35

Экс-тренера сборной России по лыжным гонкам Пятыгина избили подростки

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Александр Пятыгин подвергся избиению со стороны группы подростков на лыжной базе в поселке Верх-Нейвинский.

Об этом рассказал заместитель директора Деапртамента по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга Иван Алыпин.

По его словам, конфликт между Пятыгиным и подростками произошел в понедельник, 1 сентября. Тренер по пути на занятие сделал замечание детям, которые катались на питбайках, а после их негативной реакции вытащил у одного байка топливозаборную трубку.

«Подростки, решив отомстить, нагнали сначала тренирующихся девочек в лесу со словами, что тренеру «хана». Доехав до места где Пятыгин ожидал детей, окружив его, повалили на землю, снимая все на телефон, жестоко избили его на глазах воспитанников. И лишь благодаря поднятому шуму, вмешательству свои подопечных, избиение удалось остановить», — написал Алыпин в своем Telegram-канале.

В результате избиения Пятыгин получил множественные гематомы. Также у него подозревают перелом ребер. После инцидента на место прибыла полиция.

Источник: Telegram-канал Ивана Алыпина
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Популярное видео
Охлобыстин — о черном поясе, мотоциклах и ментальном здоровье
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Котовский

    Во всём ( особенно "цивилизованном" , "эльфийском") мире люди с каждым днём становятся добрее и отзывчивее. И только в Мордоре...

    03.09.2025

  • Фирсыч

    Дальше будет хуже, когда массово с СВО будут приходить ( надеюсь она всё-таки закончится ).

    03.09.2025

  • андр

    Что происходит с людьми?

    03.09.2025

    • ФЛГР рассмотрела инцидент с нападением на юного спортсмена

    Губерниев призвал ФЛГР добиться возбуждения уголовного дела по ситуации с избиением экс-тренера сборной России

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости