Экс-тренера сборной России по лыжным гонкам Пятыгина избили подростки

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Александр Пятыгин подвергся избиению со стороны группы подростков на лыжной базе в поселке Верх-Нейвинский.

Об этом рассказал заместитель директора Деапртамента по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга Иван Алыпин.

По его словам, конфликт между Пятыгиным и подростками произошел в понедельник, 1 сентября. Тренер по пути на занятие сделал замечание детям, которые катались на питбайках, а после их негативной реакции вытащил у одного байка топливозаборную трубку.

«Подростки, решив отомстить, нагнали сначала тренирующихся девочек в лесу со словами, что тренеру «хана». Доехав до места где Пятыгин ожидал детей, окружив его, повалили на землю, снимая все на телефон, жестоко избили его на глазах воспитанников. И лишь благодаря поднятому шуму, вмешательству свои подопечных, избиение удалось остановить», — написал Алыпин в своем Telegram-канале.

В результате избиения Пятыгин получил множественные гематомы. Также у него подозревают перелом ребер. После инцидента на место прибыла полиция.