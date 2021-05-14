Елена Вяльбе рассказала, что 17 раз смотрела фильм «Белый снег» о себе

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на итоговой пресс-конференции Федерации лыжных гонок Республики Татарстан рассказала о своих впечатлениях после просмотра биографической картины о своей карьере «Белый снег». Фильм режиссера Николая Хомерики вышел в российский прокат 4 марта 2021 года и собрал 755 629 долларов.

«Я была одним из создателей этого фильма, поэтому я в принципе просто ждала, когда мы, наконец-то, родим этого ребенка, скажем так. В принципе все, что было задумано мы реализовали, показали. Это абсолютная правда моей жизни, могут меняться разве что какие-то даты, вымысла в фильме никакого нет, кроме разве что полета на вертолете. Но это так, я считаю, незначительная художественная деталь. Те коллеги, вместе с которыми я для этого фильма бегала, мы встречались неоднократно вместе с артистами и до фильма, и на съемках, и после. Вместе и смотрели на первом показе. Всем понравилось, все оценили хорошо. Мне фильм понравился, я его смотрела всего 17 раз. Пока еще не надоел. Я ездила по регионам, и везде, где были готовы сделать показ для детей, я сидела вместе с ними и его смотрела. Каждый раз находила для себя что-то новое, Христина Мацокина смотрела на чемпионате мира. Там тоже делали показ», — сказала Вяльбе.

(Рустам Имамов)